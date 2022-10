Nieuwe inhaalrace dringt zich op: hoe slechte seizoenstart kwalijke gewoonte wordt bij logge locomotief AA Gent

In de voorbije zes seizoenen - het huidige incluis - startte AA Gent vijf keer onder niveau. Sterker zelfs: het stormde er geregeld. Herinner u hoe Hein Vanhaezebrouck vijf jaar geleden de handdoek in de ring gooide toen hij de motor niet aan de praat kreeg. Van zijn swingend AA Gent bleef niet veel over - de magie was uitgewerkt. AA Gent en zijn succescoach gingen in onderling overleg uit elkaar. Of hoe Yves Vanderhaeghe een jaar later bedankt werd voor bewezen diensten na een 14 op 30. Er was de tumultueuze trainerscarrousel - van Thorup naar Bölöni tot De Decker - in 2020. Vorig jaar voétbalde AA Gent goed, maar toonde het zich zowel offensief als defensief te weinig efficiënt. Het pakte zijn momenten niet.