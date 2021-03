Nicolas Lombaerts op weg naar AA Gent als jeugdcoach

Voetbal 1A Sinan Bolat (AA Gent): “We schieten niets op met dit punt, maar we moeten content zijn dat we het hebben”

21 februari AA Gent geraakte op bezoek bij KV Mechelen niet verder dan een 1-1-gelijkspel in een spektakelrijke wedstrijd. Beide teams hadden voldoende kansen om de partij te winnen, maar schieten aan het eind niet veel op met het punt. Ook Sinan Bolat, in doel bij AA Gent, zag dat het makkelijk anders had kunnen lopen, ook in het nadeel van de Buffalo’s.