Mohammadi viert verjaardag van enige Gent-goal met... z'n tweede: “Als hij scoort, is het meestal mooi”

De partij in Leuven was nog geen zes minuten oud toen Mohammadi er met een pegel in het dak van het doel 0-1 van maakte. Blij als een kind was-ie, de Iraniër. Hij liep de helft van het veld rond en ging languit in het gras liggen, nagenietend van zijn treffer. Een goalgetter kan je hem moeilijk noemen. De linksachter zit met z’n doelpuntje op OH Leuven aan zes goals in wedstrijden met inzet, één in Iran, drie in Rusland en nu twee voor de Buffalo’s. “Vaak scoort hij inderdaad niet”, aldus ploegmaat Alessio Castro-Montes achteraf. “Maar als hij scoort is het meestal een mooie of belangrijke goal, zoals vorig jaar die gelijkmaker tegen Genk.” Wedstrijden eind januari lijken zijn voorkeur weg te dragen. Hij scoorde z’n eerste op 25 januari 2020 tegen KRC Genk, met dank aan de kleine teen van Gaëtan Coucke die bleef steken in het gras in de Ghelamco Arena. Op één dag na een jaar later deed hij het kunstje dus over. Dat hij er een portie vertrouwen mee tankte, werd snel duidelijk. Hij zou nog een keer of vijf voor eigen succes gaan aan Den Dreef.