Moeilijke tijden van AA Gent raken T2 Peter Balette diep: “Ik slaap de laatste tijd écht slecht”

Eerder was hij ook aan de slag bij Club Brugge en Standard, maar met een intermezzo van één jaartje bij RC Genk is Peter Balette al ruim zes jaar aan de slag bij AA Gent. “Ik heb een blauw hart”, zegt Balette. “Dat heeft te maken met de landstitel in 2015, een hoogtepunt in mijn carrière. Maar ik heb hier ook een ongelooflijke connectie met de supporters. Toen ik dat ene jaar met Genk op bezoek kwam in Gent, begon de achterban mijn naam te scanderen. Het jaar daarna was ik terug. De familie en de kinderen zijn intussen allemaal supporters van AA Gent geworden. Ik wil niks negatiefs zeggen over de andere clubs waar ik gewerkt heb, maar de chemie tussen mij en Gent is anders.”

De voorbije jaren moest Balette af en toe overnemen als T1, maar daar keek hij nooit naar uit. “Ik heb eerder bij Heusden-Zolder bewezen dat ik hoofdcoach kán zijn in eerste klasse, maar op een bepaald moment heb ik bewust gekozen voor de rol van T2. Ik wil niet de koning voor twee weken zijn. Ik wil op lange termijn iets betekenen voor de club. Er zijn tal van voorbeelden van assistenten die het graag willen overnemen en na een paar weken aan de kant geschoven worden omdat er een nieuwe trainer met een nieuwe staf komt. Ik probeer voor continuïteit te zorgen, een club heeft dat ook nodig.”

Volledig scherm Peter Balette © Frederik Beyens

In juni werd Balette even technisch directeur. Promotie volgens sommigen, weggepromoveerd volgens anderen. “Ik moet heel eerlijk zeggen: toen ik daar voor het eerst van hoorde, viel ik van mijn stoel. Maar na een week heb ik ‘ja’ gezegd. Ik ben daar met volle moed aan begonnen, maar na enkele weken begon ik het gras al te missen. Dat heb ik toen ook gezegd tegen de voorzitter en Michel Louwagie. Toen Wim De Decker hoofdcoach werd, kwam de vraag om hem te assisteren. De beslissing moest ook snel genomen worden, daags voor de Europese match tegen Rapid Wien. Ik ben daar met plezier opnieuw ingestapt, de drang naar het veld was groot.”

Contact met De Decker

Het was één van de vele momenten waarop Balette zijn loyauteit toonde tegenover de club. “Loyauteit is voor mij een heel belangrijk woord. Die moet je als T2 ook hebben tegenover je trainer, maar intern ben ik ook iemand die weerwerk biedt. Daar heeft een hoofdtrainer veel meer aan dan aan een jaknikker. Met sommige trainers heb ik héél harde gesprekken gehad, maar achteraf moet je altijd met één visie naar buiten komen.

Hoofdtrainers weten hier ook dat ik niet zit te wachten tot ze op hun bek gaan. Als de hoofdcoach niet goed slaapt, ga ik ook niet goed slapen. Elk ontslag van een hoofdcoach raakt me ook emotioneel. Dan slaap ik slecht. Onlangs nog met Wim De Decker, ook al werkten we maar kort samen. Ik heb Wim nog kort gehoord. Hij zit momenteel in een cocon, maar hij reageert heel rationeel op zijn ontslag. Hij is een jonge trainer, maar ik ben zeker dat hij het kan maken. Je moet als trainer ook wel wat geluk hebben, want hij heeft hier tegenslag gehad met alles, van corona tot individuele fouten op het veld. Het had ook anders kunnen lopen.”

Volledig scherm © BELGA

Te emotioneel

Emoties toont Balette ook met de spelers. Onlangs nog, toen hij na de match tegen Anderlecht Mohammadi als plaatsvervangend hoofdtrainer in de armen sloot, allebei met tranen in de ogen. “Er is altijd een voorgeschiedenis aan zulke dingen. Milad had in de laatste minuut de voorzet voor de gelijkmaker verstuurd, hij is week na week de speler met de meeste meters en de meeste snelheid. En die jongen valt je dan in de armen: ‘Sorry coach, maar mijn benen konden niet meer’. Iedereen mag zeggen dat ik dan te emotioneel ben, ze mogen daarmee lachen. Maar dat raakt mij diep. Dan ben ik niet verlegen om mijn gevoelens te tonen. Op geen enkele trainersschool leren ze je hoe je op zulke momenten met spelers moet omgaan. Een T2 moet voelen wat er bij de spelers leeft, ook naast het veld. Je moet een kleine psycholoog zijn. Ik doe er ook alles aan om de spelers die niet spelen scherp te houden. Daar waak ik over, als een pitbull.”

Intussen is Hein Vanhaezebrouck terug. De coach waarmee Balette zijn mooiste successen boekte. “Toen het duidelijk was dat er een nieuwe coach moest komen, moet ik zeggen dat Hein ook voor mij bovenaan op de lijst stond. Die eerste dag, voor Oostende, heb ik nog even gedacht aan het feit dat hij toch een operatie ondergaan had. Maar dat was nergens aan te zien. Hij maakte een evaluatie van het hele seizoen, indrukwekkend voor de spelers. Er kwam heel veel informatie in een heel korte periode. (lacht) Tegen dat we trainden, was het al héél donker aan het worden. Je merkt meteen dat Hein zoveel in zijn hoofd heeft, je ziet aan alles dat hij zijn visie zo snel mogelijk wil implementeren, met lange dagen. (zucht) Elke avond, als ik alleen ben, denk ik maar aan één ding: dit moét goed komen. Te beginnen tegen Hoffenheim: ik wil geen 0 op 18 op mijn cv hebben staan, het gaat om het eergevoel van ons allemaal.”

Volledig scherm © Frederik Beyens