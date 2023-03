Mission Impossible of liggen er toch kansen? Wat u moet weten over West Ham United, tegenstander van AA Gent in de Conference League

AA Gent zit voor het eerst in 31 jaar in de kwartfinale van een Europees tornooi. De Buffalo’s lootten met het Engelse West Ham United een grote naam . Maken de troepen van Hein Vanhaezebrouck kans tegen de Londenaars? Hieronder sommen we even de pro’s en contra’s van The Hammers op.

Star Power

Bij West Ham spelen enkele ronkende namen. Kapitein Declan Rice stond afgelopen zomer op de lijst bij elke Engelse topclub, maar verkoos toch in het London Stadium te blijven. Ook Lucas Paquetá doet een belletje rinkelen. De Braziliaanse aanvallende middenvelder lag in de zomer in balans met Hans Vanaken, maar na het njet van Club Brugge ging men vol voor Paquetá. Jarrod Bowen is intussen on fire in de Conference League, hij scoorde al vier goals, ééntje minder dan Gift Orban en Hugo Cuypers.

Volledig scherm West Ham United-ster Lucas Paquetá. © Action Images via Reuters

Doelpuntenfestival

West Ham scoort aan de lopende band in de Conference League. In acht wedstrijden maakte het maar liefst 19 doelpunten. De Buffalo’s hinken daarin met 16 goals in tien wedstrijden achterop. Van die 19 goals maakte West Ham er wel zes tegen het nietige AEK Larnaca. Toch is de Gentse defensie best op z’n hoede.

Troubles in de Premier League

Wat in het voordeel van de Buffalo’s kan spelen, is dat het echt niet loopt in de Premier League. West Ham zit in een degradatiestrijd verwikkeld. Binnen een kleine maand, wanneer de confrontaties met Gent afgehaspeld worden, is het ook money time in de Premier League. Kans is reëel dat de Hammers dan de Premier League boven de Conference League kiezen en wat troepen zullen laten rusten. AA Gent heeft bovendien goeie herinneringen aan Europese avonden tegen ploegen uit de Britse hoofdstad. Het knikkerde in seizoen ‘16/‘17 het grote Tottenham uit de Europa League.

Volledig scherm Pablo Fornals wil in z'n shirt zinken van schaamte na de 4-0 nederlaag op Brighton & Hove Albion eerder deze maand. © REUTERS