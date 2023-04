Michel Louwagie: “Zolang de voordelen van Hein groter zijn dan de nadelen, bijten wij al eens op onze lip”

Voetbal Jupiler Pro League Sven Kums nog eens aan het kanon voor AA Gent: “Ik scoor niet veel, maar deze goal was belangrijk”

AA Gent pakte in eigen huis de drie punten tegen OHL. De Buffalo’s hadden het in de eerste helft knap lastig, maar schakelden na de pauze een versnelling hoger. Cuypers opende de score en schotelde daarna Sven Kums de 2-0 voor. Voor de kapitein was het zijn eerste doelpunt sinds eind augustus in de verlieswedstrijd tegen Antwerp.