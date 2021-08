Michel Louwagie rekent op kwalificatie tegen Czestochowa: “Groepsfase Conference League halen is even belangrijk als grote transfer”

VOETBAL 1A Vadis Odjidja na nieuwe slechte start van AA Gent: “Neen, ik kan dit niet uitleggen”

2 mei AA Gent heeft z'n start in play-off 2 gemist. De Buffalo’s kwamen tegen KV Mechelen enorm bleek aan de aftrap en stonden bij de rust terecht twee goals in het krijt. In de eerste tien minuten van de tweede helft liep het plots wél, en had AA Gent zelfs kunnen winnen. Hoe zo'n verschil tussen twee speelhelften mogelijk is, is ook voor ons een raadsel.