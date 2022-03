Michel Louwagie na de 18 op 18 voor de week van de waarheid: “Hein kan zijn vertrouwen immens goed overzetten”

AA GENT18 op 18. Zondag mogelijk voor ’t eerst dit seizoen de top vier binnen. Winnen tegen Anderlecht is een must. Eerst wacht donderdag PAOK in de Conference League. Een last of een zegen? “Een beetje van beide.” Manager Michel Louwagie ziet dat het letterlijk money time is voor AA Gent. Kwalificatie levert AA Gent 1 miljoen euro op.

’t Is dit jaar plots weer plezant om manager van AA Gent te zijn, hé.

“Het laatste jaar weer wel. Wat we aan het realiseren zijn, vergelijk ik een beetje met de beklimming van Alpe D’Huez. Er zijn 21 haarspeldbochten. Ik denk dat we ongeveer aan de 15de zijn. Maar we moeten nog boven geraken ook. We hebben nog geen prijs.”

Die eerste bochtjes gingen nochtans niet zo vlot. Vanwaar die versnelling?

“Simpel. Iedereen is fit. In januari hadden we het moeilijk. Veel spelers op de Africa Cup. Andere spelers waren geblesseerd. Ook nog eens Covid-gevallen. Dan wordt het veel. Niet alleen voor ons. Elke club met 8 of 9 afwezigen zou het moeilijk hebben.”

Die reeks van 18 op 18 had dus eerder kunnen starten?

“Dit is alleszins fantastisch. 18 op 18. Dat gebeurt niet veel, maar onze laatste 6 bochten moeten we voorzichtig nemen. Anderlecht is op dit moment een zéér te duchten tegenstander. Eerst nog PAOK. We willen de Conference League niet zomaar laten varen. Ik voel het: de spelers willen donderdag absoluut winnen.”

U ook? Actief zijn op drie fronten: ziet u dat nu als een last of een zegen?

“Beide. Het is een zegen dat je zo ver geraakt. Daar mag je fier op zijn. Midden maart meedraaien in drie competities. Bij mijn weten heeft enkel Club Brugge dat al eens gerealiseerd in 2015. Oké, het is de Conference League en niet de Europa League, maar toch. Langs de andere kant is het lastig. Het zorgt fysiek voor een zware belasting nu. En straks is er nog een bekerfinale.”

Die staat misschien op een slecht moment in de kalender.

“De bekerfinale spelen voor de start van de play-offs is niet evident. Erna zou beter zijn. We zijn ook gewoon met te veel ploegen. Te veel wedstrijden. Als we met 18 clubs blijven, dan blíjft die belasting hoog. Je moet ervan uitgaan dat in de toekomst meer Belgische clubs zo’n prestatie zullen leveren in de Conference League of de Europa League. Als je actief wil zijn en blijven in drie competities moet je gaan nadenken over een lager aantal ploegen.”

Dan ben ik graag even advocaat van een paar andere ploegen. Geen play-offs betekent óók minder matchen en minder belasting.

“Dat is zo. Maar dan haal je ook veel wedstrijden op hoog niveau weg. Net als veel wedstrijdinkomsten. Als je de dramatische cijfers van profclubs over de laatste drie jaar ziet, dan moet je toch proberen om wedstrijdrecettes op te krikken. Als je dan de play-offs wegdenkt, dan verliezen topclubs een gigantische bron aan inkomsten. En topclubs leven toch wel bij gratie van wedstrijdinkomsten. Niet alleen AA Gent.”

Eerst nog play-off 1 halen. Zondag ontvangen jullie Anderlecht. Als AA Gent niet wint, dan is het over. Akkoord?

“Onze kansen verminderen dan alleszins sterk. Men zegt dat wij samen met Anderlecht het beste voetbal brengen op dit moment. Het gaat nu niet meer over goed voetbal. Het gaat over winnen. Donderdag én zondag. Verliezen van Anderlecht maakt het voor ons véél moeilijker. Laten we daarom beginnen met de kwalificatie tegen PAOK. En dan dat elan gebruiken tegen Anderlecht.”

En stel – met dit voetbal – dat AA Gent play-off 1 haalt. Verschillende analisten zien jullie verder klimmen dan plek vier.

“Wij bepalen op dit moment niks zelf. We staan ver achter Union en Club Brugge. Daar moeten we nog niet over nadenken.”

Is de competitie financieel op dit moment de belangrijkste van de drie competities?

“Moeilijke vraag. Puur cijfermatig is het winnen van de bekerfinale het belangrijkste. De spelers willen alles winnen. Hein ook. Ik begrijp dat. Maar niet iedereen maakt de financiële analyse zoals een CEO van een voetbalclub. Maar met bekerwinst ben je minstens zeker van de poules van de Conference League.”

Kan AA Gent dit seizoen de Conference League winnen?

“Weer een moeilijke vraag. (denkt) Ik heb er toch mijn twijfels bij. Als je ziet welke ploegen er nog in zitten. Leicester, Marseille, Roma... Dan moet voor ons alles meezitten en voor hen alles tegenzitten.”

Denkt Hein Vanhaezebrouck dat AA Gent de Conference League kan winnen?

“Moet je aan Hein vragen.”

Maar denkt u dat Hein dénkt dat het kan?

“Hein denkt dat hij elke wedstrijd kan winnen waarbij we op onze volledige kern kunnen rekenen. Zoals in Brugge. Dat is het positieve. Hij kan zijn eigen vertrouwen immens goed overzetten op de spelersgroep. Dat deed hij in de Champions League en ook in de Europa League tegen Tottenham. Lukt dat opnieuw, dan kunnen we ver geraken.”

Op dit moment hebben jullie nog niks in handen. Wat moet er gebeuren opdat u eind mei zegt dat het seizoen geslaagd is?

“Wéér een moeilijke vraag (puft en lacht). Ons doel vooraf was play-off 1.”

De beker niet?

“Nu wel. Ik antwoord gewoon eerlijk op je vraag. Ook voor Hein was play-off 1 het doel. En zo ver mogelijk raken in de beker en in Europa. Dus dat is al mooi meegenomen. Het seizoen zal geslaagd zijn als we on top ook nog play-off 1 halen.”

Ook als je de beker niet wint? Of is dat ook een moeilijke vraag?

“Ja. (lacht) Maar toch. Wat we nu gerealiseerd hebben is zeer goed. We zijn ervan overtuigd dat we dit seizoen nog verder kunnen geraken. In de Conference League en misschien ook in play-off 1. Ik heb er vertrouwen in. En de bekerfinale? Die moet je niet spelen. Die moet je winnen. Anders sta je daar.”

Stil in bocht 21.

“Voilà.”

