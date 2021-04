Michel Louwagie hoopt op Europees voetbal én heeft geleerd van dit seizoen: “Ik ga niet meer op een bootje zitten op de Leie”

voetbal beker van België Hein Vanhaeze­brou­ck (AA Gent) mist leiders: “Wie het team bij de hand nam? De coach, bij de rust”

11 februari Hein Vanhaezebrouck kon absoluut niet tevreden zijn met wat zijn jongens brachten in de eerste helft tegen Charleroi. Hij wist donders goed dat het bekerverhaal bij de pauze al voorbij had kunnen zijn. De Gent-coach schreeuwde de kleedkamer bij elkaar en zag beterschap. Het liefst van al had hij zijn spelers zélf zien ingrijpen op het veld, maar hij moest het uiteindelijk zelf doen.