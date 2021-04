Michel Louwagie heeft geleerd van dit seizoen: “De manier waarop de voorzitter is aangepakt, getuigt van een kwalijke evolutie”

Elisha Owusu (AA Gent) gaat voor het eerst om met concurren­tie: “Nooit gezaagd bij de coach”

14 maart Maandagavond kijken AA Gent en Club Brugge elkaar eindelijk in de ogen in de Ghelamco Arena. Dat de wedstrijd, die eerder uitgesteld werd door de coronauitbraak bij de Bruggelingen, enorm belangrijk wordt, staat buiten kijf. AA Gent heeft de punten broodnodig om nog in play-off 2 te geraken (of om nog te dromen van de top vier). Ook middenvelder Elisha Owusu (23) is zich er van bewust.