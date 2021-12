Michael Ngadeu, onvermoeibare pion in beste defensie van België: niemand doet beter dan ‘Iron Mike’

33 volledige wedstrijden, of het equivalent van haast een volledig seizoen met 18 ploegen. En we zijn nog maar begin december. De teller van Michael Ngadeu draait sneller rond dan een energiemeter in putje winter. Wereldwijd is er geen enkele veldspeler die al meer minuten verzamelde dan de Kameroener van AA Gent. Enkel een zekere Zan Karnicnik, een centrale verdediger van het Sloveense NS Mura, doet bijna even goed. Nog opvallend: de top drie wordt vervolledigd met nóg een speler van de Buffalo’s: Andreas Hanche-Olsen.

De enige speler ter wereld die dit seizoen al langer in actie kwam dan de Gent-verdediger, is Galatasaray-doelman Fernando Muslera, die al 3.025 minuten verzamelde, weliswaar met een match meer gespeeld. Als we enkel rekening houden met spelers die actief zijn in België, zien we in de top vijf drie Gentenaars. Josh Cullen van Anderlecht en Junya Ito van RC Genk vervolledigen het kwintet.

De cijfers van Ngadeu zijn impressionant. In de Jupiler Pro League speelde hij tot dusver elke seconde. In de Conference League? Net hetzelfde. En ook in de WK-kwalificatiecampagne met Kameroen stond hij steeds op het veld. Enkel in de kwalificatiecampagne voor Europa miste hij een wedstrijd, de overbodige terugmatch tegen Valerengen.

Beste defensie

‘t Is natuurlijk geen toeval dat Ngadeu de eerste naam is die Hein Vanhaezebrouck - nochtans een coach die dit seizoen al bijzonder veel roteerde - op zijn wedstrijdblad invult. De defensie van de Buffalo’s is immers de minst gepasseerde van de Jupiler Pro League. Gemiddeld exact één tegendoelpunt per wedstrijd: da’s een cijfer waarmee je altijd meedoet voor de prijzen.

“Dit is het resultaat van teamwork. Goed verdedigen begint voorin, met de aanvallers die ballen recupereren. Het is dankzij iedereen dat we dit kunnen en dat we staan waar we nu staan”, vertelt Ngadeu ons na de match tegen OHL. Hij is de hoeksteen van de Gentse muur. Onvermoeibaar, onverzettelijk.

Als we hem vragen of die vele speelminuten niet beginnen doorwegen, antwoordt de Kameroener zonder woorden. Z’n diepe zucht zegt alles. (lacht) “Mentaal begint het soms inderdaad moeilijk te worden, maar dit is mijn job, mijn passie. Fysiek is het soms hard, en met de Africa Cup op komst in januari zal het er niet op verbeteren, maar ik sta er wanneer men me nodig heeft. Mijn geheim? Goed trainen, maar ook goed rusten. In die paar dagen vakantie die ik binnenkort heb, ga je me niet te veel zien doen (lacht).”

Veldspelers met meeste speelminuten dit seizoen ter wereld

1. Michael NGADEU (AA Gent) 2.970 minuten

2. Zan Karnicnik (NS Mura, Slovenië) 2.964

3. Andreas HANCHE-OLSEN (AA Gent) 2.844

4. Aubrey David(Deportivo Saprissa, Costa Rica) 2.799

5. Ciprian Deac (Cluj, Roemenië) 2.711

Veldspelers met meeste speelminuten dit seizoen in België

1. Michael Ngadeu (AA Gent) 2.970 minuten

2. Andreas Hanche-Olsen (AA Gent) 2.844

3. Josh Cullen (Anderlecht) 2.523

4. Joseph Okumu (AA Gent) 2.519

5. Junya Ito (RC Genk) 2.457

