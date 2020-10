Michael Ngadeu (AA Gent) beseft belang van thuiswedstrijd tegen Genk: “Sleutelmatch voor rest van ons seizoen”

“Om eerlijk te zijn, heb ik niet het gevoel gevoel dat er een malaise is”, aldus Michael Ngadeu. “Het klopt dat we te veel wedstrijden verliezen, maar die match ín Tsjechië was echt een hold-up. We verdienden op z’n minst een overwinning, maar kregen die niet. Ik ben echt tevreden van wat ik gezien heb. We hebben daar echt een goeie wedstrijd gespeeld. Als team hebben we er alles aan gedaan om die wedstrijd te winnen. We hebben er allemaal voor gevochten. Alleen de voetbalgoden waren niet met ons die avond.” Het doelpunt in Tsjechië viel ongelukkig, door fout uitverdedigen bij de Gentenaars. Die fouten zijn een constante factor bij AA Gent dit seizoen. “Het bewijst dat we ook maar mensen zijn. We zijn nu eenmaal geen robots die nooit fouten maken. Het is waar dat het te vaak gebeurt en we werken er hard aan om die fouten uit ons spel te halen. Maar je weet dat er altijd wel iemand eentje kan begaan.”

Licht aan einde van tunnel

Volgens Ngadeu is er voldoende licht aan het einde van de tunnel. “Als we qua spel blijven doorgaan op het elan van de wedstrijd in Liberec, zie ik ons zeker uit deze slechte situatie geraken. Mét opgeheven hoofd.”

In zo’n crisisperiode heb je leiders nodig die opstaan. Zoiets wordt ook verwacht van een speler als Ngadeu, met al z’n ervaring. “Dat probeer ik ook. Ik praat veel met mijn ploegmaats. We zijn als leiders van deze groep ook de eersten om ons te schamen over de voorbije resultaten. Maar wat kunnen we anders doen dan blijven werken? Ik dacht dat de déclic er was na de match tegen Beerschot. Toen had ik het gevoel dat we opnieuw konden ademen en even het hoofd wat meer boven water konden houden. Maar na de nederlaag tegen Cercle en de manier waarop we er speelden, vielen we opnieuw terug. Dit is eerlijk gezegd de eerste keer in mijn carrière dat ik zoiets meemaak. We moeten er alles aan blijven doen om hieruit te komen en ik geloof ook dat het zal lukken.”

Te beginnen met de wedstrijd van maandagavond tegen Genk. “Het wordt geen makkelijke match, dat weten we. Maar we spelen thuis en zijn het verplicht om te winnen. Zo simpel is het. Het is een sleutelmatch voor de rest van ons seizoen.”