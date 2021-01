Marreh krijgt kansen onder Vanhaezebrouck: “Ik hoopte er allang op”

Na de 9 op 9 en de klinkende zege bij Club Brugge is AA Gent opnieuw naar af. De thuisnederlaag tegen Antwerp rondde een slechte reeks af. In de laatste drie wedstrijden haalden de Buffalo’s slechts één punt. Ook voor Sulayman Marreh hoefde de clash tegen The Great Old zeker niet verloren te worden. “We speelden goed en domineerden de wedstrijd. Deze nederlaag komt dan ook hard aan.” Bij het enige doelpunt van Hongla had hij boter op het hoofd. “Als ik me de fase opnieuw voor de geest haal, maakte ik inderdaad de foute keuze”, was Marreh eerlijk achteraf. “De bal ging naar Haroun, het leek alsof hij ging schieten, maar hij paste toch nog naar Hongla. We hadden daar de lopende man moeten volgen. Ik dacht nog even aan buitenspel, maar de man die Mbokani dekte zorgde ervoor dat Hongla net onside liep. Jammer.”