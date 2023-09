Lopen tot het gaatje: blik op de cijfers van Hugo Cuypers, scherpschutter én loopwonder van AA Gent

AA Gent is bijna van Sam Baro, al zorgen laatste details wel voor stevige restric­ties

AA Gent blijft in principe in Belgische handen. De deal met Sam Baro (46) is nakend - eind deze week wordt het wellicht officieel. Een win-win voor de Buffalo’s, stad Gent en de ondernemer zelf. De Amerikaan Bill Foley heeft intussen afgehaakt. Volgens ‘De Tijd’ krijgt Baro wel stevige restricites opgelegd.