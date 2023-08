LIVE ZILINA-AA GENT. AA Gent met voorsprong rust in tegen Zilina dankzij Hjulsager

De ambities van Hugo Cuypers: “Het zou wringen als ik nooit word opgeroepen voor de Rode Duivels”

“Ik zat tijdens deze play-offs liever in onze situatie dan in die van Club.” Topschutter Hugo Cuypers (26) scoort ook in dit interview. Vlot, intelligent én ambitieus - de ideale schoonzoon. Een babbel met de opvolger van Lukaku over de relatie met zijn trainer bij AA Gent, de Rode Duivels en zijn opmerkelijke viering.