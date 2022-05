LIVE. Hein Vanhaezebrouck twee jaar langer bij AA Gent, kijk hier om 9u30 naar de persconferentie

“Het nieuws waar alle supporters van KAA Gent op zaten te wachten, is een feit”, zo kondigen de Buffalo’s de contractverlenging aan op hun website. Vanhaezebrouck, wiens contract dit jaar afliep, zette zijn krabbel onder een verbintenis die hem nu tot 2024 aan de Oost-Vlamingen bindt. Zo kunnen alle speculaties - onder meer Antwerp werd genoemd als mogelijke nieuwe bestemming - ineens ook de vuilbak in.

De 58-jarige Vanhaezebrouck is in de Ghelamco Arena aan zijn tweede ambtstermijn bezig. In december 2020 volgde hij de ontslagen Wim De Decker op. Hij was toen de vierde trainer dat seizoen. Voor De Decker werden ook Jess Thorup en Laszlo Bölöni de laan uitgestuurd.

Hein coachte de Buffalo’s een eerste keer van mei 2014 tot september 2017. De West-Vlaming bezorgde de club in 2015 een eerste (en tot dusver) enige landstitel en overwinterde met Gent (als eerste Belgische club in vijftien jaar) in de Champions League. In de herfst van 2017 kwam het tot een breuk en kort daarna stapte hij over naar Anderlecht. Daar werd Vanhaezebrouck eind 2018 ontslagen. Nadien zat hij een tijdlang zonder club en was hij werkzaam als analist.