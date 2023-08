LIVE GENT-APOEL (20u). Sa Pinto is niet van plan om Vanhaezebrouck de hand schudden: “Hij heeft dingen gezegd die te ver gingen”

Overigens is APOEL Nicosia reeds de vijftiende club in de 13-jarige trainerscarrière van Sa Pinto, in acht verschillende landen. (LUVM)

"De druk ligt bij hen, niet bij ons", stelt hij. "Wat niet betekent dat ik niet geloof in onze kansen om de groepsfase van de Conference League te bereiken. Als coach ben ik er altijd in geslaagd naar een groepsfase door te stoten wanneer mijn club tot het eind van de kwalificaties raakte. Met Sporting, met Braga, met Belenenses. In de Europa League heb ik ooit Manchester City uitgeschakeld met Sporting, we gingen toen pas in de halve finales eruit tegen Bilbao. Om maar te zeggen: ik weet hoe ik teams in Europa boven zichzelf kan doen uitstijgen. Mijn start bij APOEL verloopt tot dusver ook perfect, we speelden vijf wedstrijden en wonnen ze alle vijf. Vier in de Europese voorronden (tegen Vojvodina Novi Sad uit Servië en het Georgische Dila Gori, red) en ook de openingsmatch van de competitie in Cyprus (op Zakakiou, red). Dat geeft natuurlijk geen enkele garantie op een succesvol vervolg, maar de honger en de goesting bij mijn spelers zijn wel bijzonder groot."

Als opwarmertje voor de wedstrijd in de Ghelamco Arena kan dat alvast tellen. Sa Pinto liet er voor het overige geen onduidelijkheid over bestaan dat hij zijn team als de underdog beschouwt in het duel met AA Gent.

"Ik ben een emotioneel persoon, maar ik ben vooral ook een welopgevoed man", zei Sa Pinto aan het eind van de persconferentie van zijn team daags voor de wedstrijd op AA Gent. "Als ik in het vuur van de strijd fouten maak, dan wil ik me daar altijd voor excuseren. Maar wat er destijds gebeurd is tussen Hein Vanhaezebrouck en mij, dat kan voor mij nog altijd niet door de beugel. Hij heeft dingen gezegd die te ver gingen. Dus neen, voor mij is er niks aan de situatie veranderd, ik zal hem morgen niet de hand schudden."

Voor Hein Vanhaezebrouck is het verleden het verleden, voor Ricardo Sa Pinto niet. De Portugese coach van APOEL Nicosia heeft de spons niet geveegd over het incident uit 2018.

"We hebben inderdaad een voorgeschiedenis, maar die heb ik wel met meer trainers", zegt Hein met uitgestreken gezicht. "Op dat verleden wil ik niet terugkomen. In België heeft hij met Standard goede resultaten geboekt en alleen daar draait het op het einde van de rit om. Wat in het verleden is gebeurd, speelt nu geen rol meer. We zitten allebei in een andere situatie (de rel dateert uit de Anderlecht-periode van Vanhaezebrouck, red). Ik ga beleefd blijven. Door hem de hand te schudden? Bijvoorbeeld, ja." (LUVM)

"Als ze volledig staan is hun gemiddelde leeftijd 32 jaar, en ik noem hen liever slim dan het pejoratief klinkende sluw", bedenkt HVH. "Met Kvilitaia en Ndongala hebben ze een paar ex-spelers van ons in hun rangen. Hun ervaring maakt hen ook communicatief op het veld sterker dan ons. Goed starten zal voor ons zeer belangrijk zijn. Afwachten wat de omstandigheden zullen zijn. Er wordt opnieuw drukkend warm weer voorspeld, met onweer. Wat mij betreft mag die bui vooraf vallen. Anderzijds is het een goede voorbereiding op de terugmatch, want ginder voorspellen ze 37 graden. Dat wordt niet evident."

"Als er maar twee dagen tussen beide matchen hadden gezeten, had ik nog enigszins kunnen begrijpen dat bij sommigen de scherpte ontbrak, maar het waren er drie, hé", zegt Vanhaezebrouck. "En bovendien waren er maar twee spelers die beide matchen volledig speelden, Kandouss en Watanabe, uitgerekend de twee die tegen Sint-Truden wél scherp waren vanaf het begin. De anderen waren dat pas vanaf de 0-2. De cijfers spreken boekdelen. Doelpogingen in de eerste twintig minuten: 1 voor ons, 9 voor hen. Daarna tot de rust: 9 voor ons, 3 voor Sint-Truiden. En na de pauze: 10 voor ons, 1 voor hen. Het verschil was gewoon veel te groot. Dat kan niet."

Morgenavond, enkele minuten voor de aftrap, zal Hein Vanhaezebrouck de hand van Ricardo Sa Pinto schudden. De coach van AA Gent bedekt hun woelige verleden met de mantel der liefde. Hij wil vooral van zijn ploeg een totaal andere start zien dan vorig weekend tegen Sint-Truiden. Want dat APOEL Nicosia niet te onderschatten valt als laatste hindernis op weg naar de groepsfase van de Conference League, is voor Vanhaezebrouck een evidentie.

Vanhaezebrouck over de (transfer)druk op Cuypers en Orban: "Hugo had het niet makkelijk tegen STVV"

Met het nakende einde van de transferperiode in zicht, moet Vanhaezebrouck ook de druk op zijn fel gesolliciteerde spitsen zien af te houden.

"Tegen Sint-Truiden had Hugo Cuypers het niet makkelijk", geeft de coach aan. "Het was zijn minst goede match van het seizoen, maar Hugo verzekert me dat dit niks met transferbeslommeringen te maken had. Hij moet die match zo snel mogelijk achter zich laten. Gift Orban was dan wel weer sterk, heel aanwezig, zijn cijfers waren de beste van de hele periode dat hij al bij ons is. Zijn focus was in ieder geval perfect."

Vanhaezebrouck ging ook nog even in op de persvoorstelling van Omri Gandelman en meer bepaald op de uitspraak van hoofd scouting Samuel Cardenas dat de Israëlische middenvelder "een speler is die voor honderd procent door de coach" werd gehaald.

"We moeten ons intern beraden over hoe we in de toekomst spelers gaan voorstellen", verzucht Vanhaezebrouck. "Bij de ene doen we dat met een persconferentie, voor een andere met een filmpje op onze social media. Laat me stellen dat het een ongelukkige uitspraak was van Samuel, zeker omdat de speler erbij zat. Ik heb hem daar verduidelijking bij gegeven. En gemeld dat wel meer spelers op mijn aandringen naar Gent werden gehaald, bijvoorbeeld ook Hugo Cuypers. Overigens heb ik heel bewust vooraf geen contact genomen met Rami Gershon, onze Israëlische ex-speler, omdat ik wel wist dat onze interesse dan ginder wel zou worden opgepikt. Ik heb alleen dit verhaal weer tot leven gewekt toen de onderhandelingen helemaal op een dood spoor zaten."

"Van de huidige kern kwamen er slechts twee spelers via de scouting naar hier", besluit Vanhaezebrouck. "Alle andere werden gehaald via de contacten van Michel Louwagie of via de contacten van de staf. Maar maakt dat een verschil? Voor mij is iedereen gelijk. Ik moet werken met alle spelers die ik ter beschikking heb, langs welk kanaal ze ook hier zijn geraakt. Van Gandelman wil ik nog dit toevoegen: hij blonk wel uit en speelde de halve finale op het beloften-EK. Waar de Belgen toen al lang uitgeschakeld waren. Als ik dan hoor dat Gandelman hier niet goed genoeg wordt bevonden, ga ik even steigeren. Gelukkig heeft de trainer in Gent veel te zeggen." (LUVM)