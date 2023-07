LIVE (do, 20u). Geen Kandouss op training, verwerft AA Gent goede uitgangspositie tegen Slowaakse Zilina?

Vanhaeze­brou­ck en AA Gent starten aan pittige voorberei­ding: “Binnen vijf weken moeten we al vol aan de bak, evident is anders”

Zeventien veldspelers en vier doelmannen stonden bij AA Gent voor het eerst weer op het oefenveld in Oostakker, na een vakantie van amper drie weken sinds de slotspeeldag van vorig seizoen tegen Standard. Hein Vanhaezebrouck heeft minder dan vijf weken de tijd om zijn groep klaar te stomen voor de eerste opdracht: de tweede voorronde van de Conference League, op 27 juli thuis tegen MSK Zilina of Levadia Tallinn (met terugmatch in Slovakije of Estland op 3 augustus).