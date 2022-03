LIVE CONFERENCE LEAGUE. Kan Gent 1-0-achterstand nog ongedaan maken in het slot?

VOETBAL 1A Michael Ngadeu (AA Gent) zet ook op Union sterke prestatie neer: “Ik probeerde geel te pakken, maar de ref had me door”

AA Gent keerde met een punt terug van een bezoek aan leider Union. In een gesloten wedstrijd met amper kansen waren de uitblinkers in beide defensies te vinden. Michael Ngadeu bevestigde zijn goeie seizoenshelft met een nieuwe - haast foutloze - prestatie centraal achterin. De 31-jarige Kameroener kan met vertrouwen richting de Afrika Cup. Al had hij graag nog een geel karton achter zijn naam gezien.

26 december