LIVE. Bruno mist strafschop voor Gent, Buffalo’s wel nog steeds comfortabel op voorsprong

AA Gent AA Gent-toptalent Stanis Idumbo op weg naar Ajax: “Tijd voor een nieuwe uitdaging”

28 april AA Gent-talent Stanis Idumbo Muzambo (15) is op weg naar Ajax. De aanvallende middenvelder had een aflopend contract bij de Buffalo’s en tekende een overeenkomst van drie seizoenen in Amsterdam.