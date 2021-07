LIVE. AA Gent trapt Europese campagne op gang in tweede voorronde Conference League

Koele Bezus (AA Gent) na knalpresta­tie: “Dit betekent niets als het mis gaat in Waregem”

15 april Er zijn zo van die spelers waarop je kan blijven rekenen, ook al staan ze niet elke week in de basis. Roman Bezus is zo'n patriot waar je op kan bouwen. De Oekraïener wou in de winterstop nog weg, maar bewijst opnieuw week na week zijn waarde. Tegen Charleroi zette hij AA Gent vliegensvlug op rozen, al weet hij ook dat er nog niets gewonnen is.