LIVE (21u). Tissoudali start bij Buffalo’s - Duizend PAOK-fans palmen Gent in

AA GENT Sinan Bolat haalt weer zijn topniveau, is terug bij Turkije en... de beste keeper van België (puur cijferma­tig toch)

Hein Vanhaezebrouck liet op zijn persconferentie weten dat flink wat spelers rust krijgen tegen Flora Tallinn, maar als één man liever gewoon doorgaat, dan is het wel Sinan Bolat. Op zijn 33ste is Bolat weer helemaal de topkeeper die we kenden van bij Standard en Antwerp.

9 december