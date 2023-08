LIVE (20u). Vanhaezebrouck wil in aanloop naar Europese match tegen Pogon weinig kwijt over Orban: “Zijn tijd komt echt wel”

Vanhaezebrouck: "Tijd van Orban komt nog"

Hein Vanhaezebrouck sprak daarnet de pers toe dik vierentwintig uur voor de wedstrijd tegen het Poolse Pogon. En Vanhaezebrouck is op zijn hoede: "Het is een betere ploeg dan Zilina uit de vorige ronde. Ze zijn individueel sterker, scoren makkelijker. Club Brugge heeft, dénk ik, een makkelijkere tegenstander dan in de vorige ronde, voor ons is het net omgekeerd."

Over de bankzittersrol van Gift Orban wilde Vanhaezebrouck alweer weinig kwijt: "Alles heeft een reden. Ik begrijp dat het voor journalisten lastig is om alles te kunnen inschatten, vermits jullie weinig zien van de trainingen. Orban is 21, dat is een jonge gast, zijn tijd komt écht wel. In het wereldvoetbal is er elk weekend wel eens een ervaren naam die op de bank zit. Ik heb internationals de dug-out zien kapot slaan uit frustratie, ik ben geen coach die een misnoegde speler meteen tot de orde roept. Er is geen probleem tussen Orban en mij. Maar intussen weet iedereen dat ik een trainer ben die nu eenmaal roteert als ik kan roteren."