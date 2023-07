LIVE (20u). Vanhaezebrouck erkent dat het “van moeten” is tegen Zilina en ziet dat AA Gent “nog veel werk heeft” op de transfermarkt

Hein Vanhaezebrouck: "Het is meteen van moeten, er is geen vangnet"

AA Gent heeft weinig keuze: tegen het Slowaakse MSK Zilina moet het zijn seizoensopener meteen winnen als het zijn kansen op de groepsfase van de Conference League gaaf wil houden. “Het is meteen van moeten, er is geen vangnet”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “We moeten drie tegenstanders uitschakelen om de groepsfase van de Conference League te halen. En dat is absoluut een doel. Zilina is de jongste ploeg van Europa, met een gemiddelde leeftijd van zo'n 21 jaar. Tactisch staan ze goed, ze spelen met veel drive. Maar goed, wij moeten vooral een goede uitgangspositie proberen afdwingen.”

Belangrijker nieuws in Gent de voorbije weken was de overname van de club door zakenman Sam Baro. “Ik heb hem al ontmoet”, grijnsde Vanhaezebrouck. “Hij is een jonge ondernemer die al heel wat gerealiseerd heeft. Hij start dit project met een gezonde drive. Het is belangrijk dat het nu eindelijk rond is, want alles binnen de club stond wat stil. Had die overname nog langer aangesleept, dan hadden we in de problemen gekomen. Hopelijk kunnen we nu de spelersgroep verder uitbouwen. Ik heb een positief gevoel bij Baro. De toekomst zal uitwijzen of dat zo blijft.”

Vanhaezebrouck hoopt dat de overname extra middelen vrijmaakt voor de versterking van zijn team. “De transferbalans tot dusver? Min negen. Plus vier. Er is dus nog veel werk. Hopelijk wordt die balans de komende weken rechtgetrokken. Ik ben blij dat er nu meer middelen zijn. We hebben ook een speler (Okumu, red.) verkocht voor ‘quite some money’ (12 miljoen, red.). Dat helpt. We moeten ervoor zorgen dat we voldoende spelers hebben voor dit seizoen. Al gaan we niet plots zotte dingen doen. We moeten ook hopen dat we de eerste matchen goed doorkomen, zonder blessures.” (ABD)