LIVE. 0-1! Deksel op de neus voor dreigend Gent: PAOK scoort uit hun eerste kans

Buffalo's terug van geslaagde stage in Spanje

AA Gent is terug in het land, na een geslaagde stageweek in het Spaanse Oliva. Er heerst onzekerheid of de wedstrijd van vrijdag tegen KV Kortrijk kan plaatsvinden, maar de Buffalo’s hopen in de loop van de week vijf covidbesmette spelers te recupereren.

9 januari