Lille ligt in polepositie voor Gift Orban, AA Gent wil minstens 25 miljoen

KIJK. Orban ei zo na met ge-wel-dig doelpunt op Sclessin in Europe play-offs

Het geflirt van de voorbije weken is concreet geworden. Lille heeft zich gemeld bij AA Gent. De Ligue 1-club is op zoek naar een opvolger voor Jonathan David, die deze zomer wellicht een toptransfer maakt. De 23-jarige Canadees, doorgebroken bij AA Gent en in 2020 verkocht voor 31 miljoen euro, wordt onder meer genoemd bij Juventus. Lille ziet in Orban het perfecte profiel om hem te vervangen: jong, gretig, een goalgetter met voetballende kwaliteiten.

Verrassend is de interesse uiteraard niet. Orban ontpopte zich bij de Buffalo’s in sneltempo tot een absolute smaakmaker. In 22 wedstrijden voor AA Gent scoorde hij 20 goals én deed hij alle monden open vallen. Denk aan die ongeziene hattrick tegen Basaksehir. Of zijn vier doelpunten tegen Zulte Waregem. En zijn héérlijke treffer tegen Anderlecht. Orban tartte de voetbalwetten, video’s van zijn goals gingen Europa rond. Geen wonder dat hij bij een dertigtal Europese (sub)topclubs op de lijstjes kwam.

Er is interesse uit Engeland, ook RC Lens denkt na het vertrek van Rode Duivel Loïs Openda aan Orban. Maar het is Lille dat momenteel in polepositie ligt. De Premier League mag dan wel zijn droomcompetitie zijn, Orban wil geen stappen overslaan. Lille zou daarom zijn voorkeur dragen. Afwachten of het de komende weken tot een akkoord komt met AA Gent, dat minstens 25 miljoen euro hoopt te vangen. Niet slecht voor iemand die op 31 januari nog werd gehaald voor... 3,3 miljoen.

KIJK. Orban met heerlijke goal tegen Anderlecht en knuffel Debast