Lemajic meteen beslissend voor AA Gent bij eerste basisplek: "Mijn transfer was ook voor mij een verrassing"

AA GentDarko Lemajic kwam in Tallinn voor het eerst aan de aftrap voor AA Gent. Hij was ook meteen beslissend. De 28-jarige Serviër kon alleen maar tevreden zijn.

Wij hadden zo onze twijfels rond de transfer van Darko Lemajic, op basis van wat we zagen in de twee matchen die AA Gent speelde tegen zijn toenmalige werkgever Riga FS. Lemajic scoorde toen weliswaar in de Ghelamco Arena, maar hij maakte verder een wat statische indruk. Bovendien had hij tot zijn 28ste alleen in Servië en Letland gevoetbald. Niet bepaald de beste adelbrieven.

Zondag kreeg Lemajic zijn eerste kwartiertje tegen Charleroi, maar in Tallinn was hij bij zijn eerste basisplaats meteen beslissend. De Serviër is niet de meest fijnbesnaarde spits, maar hij is kopbalsterk, hij gaat de duels aan én hij heeft met zijn deviaties ook wel zicht op het spel. En last but not least voor een spits: hij weet de goal staan.

Volledig scherm © BELGA

Eén zwaluw...

"Ik had het al langer in hem gezien, jullie nog niet", lacht Hein Vanhaezebrouck. "Eén zwaluw maakt de lente niet, maar Darko had zomaar in vier dagen twee keer matchwinnaar kunnen zijn, had hij tegen Charleroi een klein beetje meeval gehad met zijn kopbal. Vandaag had hij er ook een tweede kunnen maken met de kop. Dat zal nog komen, want op training kopt hij ze wel vlot binnen. Het moet ook een beetje meezitten."

Lemajic was in elk geval blij met zijn doelpunt. "Het was een mooi moment", zegt de Serviër. "Maar ik moet Bezus ook bedanken voor zijn geweldige assist. De eerste helft liep het wat moeilijk, maar daarna ging het beter. Het belangrijkste was dat we de drie punten pakten."

De transfer van Lemajic was niet alleen voor de buitenwereld een verrassing. "Ik was zelf ook verrast dat een club als Gent me op mijn leeftijd nog kwam halen", zegt de Serviër. "Maar ik ben er wel héél gelukkig mee. Uiteindelijk moet je als spits overal hetzelfde doen.”

Volledig scherm © BELGA