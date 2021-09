Labiel team en financiële limieten: waarom AA Gent met 7 op 21 onderaan bengelt

VOETBAL 1A Europe play-offs Alessio Cas­tro-Mon­tes is Speler van het Seizoen bij AA Gent: “Nu Europees halen en van volgend seizoen een topjaar maken”

20 mei Alessio Castro-Montes (24) heeft voor de wedstrijd tegen Standard de trofee Jean-Claude Bouvy in ontvangst mogen nemen. Dat is de prijs voor de Speler van het Seizoen volgens de supporters van AA Gent. Een verrassing was het niet. De Limburger deed het goed en is razend populair bij de fans. Castro-Montes won sinds AA Gent een Speler van de Maand laat verkiezen drie van de vier edities. Enkel in februari loste Tarik Tissoudali hem af. Castro-Montes zag het enigszins aankomen.