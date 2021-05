Kums kan troostprijs pakken na turbulent seizoen: “Blij word ik niet van op de bank te zitten”

AA GentNa een turbulent seizoen kan AA Gent toch nog eindigen met een Europees ticket als troostprijs. Voor de Buffalo’s is de opdracht duidelijk. Winnen op KV Mechelen en de voorrondes van de nieuwe Conference League zijn een feit. Elke andere uitslag stuurt Malinwa Europa in. Sven Kums(33) voelt als een van de ervaren rotten geen stress in de spelersgroep.

“Het is opnieuw van moeten, maar het is in deze play-offs best wel rustig geweest in de groep. Ik zie niet veel druk, dus we kunnen op een normale manier naar de match toeleven”, aldus Kums. Het Europese ticket zou het seizoen nog een iet of wat mooi einde kunnen geven, maar helemaal goedmaken, dat niet. “Het kan een troost zijn, maar ons seizoen zal nooit helemaal gelukt zijn als we het zaterdag halen. Het is een heel raar seizoen geweest, voor iedereen.”

Winnen op KV Mechelen wordt alvast geen sinecure. “Het is de meest constante ploeg in deze play-offs. In onze thuismatch hebben ze het ons ook moeilijk gemaakt. Het is een ploeg die veel inzet koppelt aan voetballend vermogen.” Gent lijkt het voordeel te hebben qua ervaring met jongens als Kums, Odjidja en Bolat. “Ervaring is altijd cruciaal, maar dat kan je ook zeggen van voetballend vermogen, fysiek, efficiëntie...” Kan dit AA Gent fysiek z’n voet zetten naast het energieke KV Mechelen. “Ik denk niet dat je kan zien dat de ploeg fysiek niet in orde zou zijn. We hebben drie wedstrijden gespeeld met dezelfde basiself, telkens met amper twee dagen tussen.”

“Leeftijd is maar een getal”

Ook Kums zelf wordt er niet jonger op, maar dat voelt de intussen 33-jarige middenvelder naar eigen zeggen niet. “Leeftijd speelt helemaal geen rol bij mij. Ik zat bij de spelers die dit seizoen het meest beschikbaar waren en ik was bijna nooit geblesseerd. Fysiek voel ik mij gewoon goed. Leeftijd is maar een getal, hé. Natuurlijk, hoe ouder je wordt, hoe meer je op de bank terechtkomt.”

Ook dit seizoen moest Kums vaker dan hij gewend is op de reservebank plaatsnemen. Vier keer in de competitie om precies te zijn, terwijl dat vorig seizoen geen enkele keer gebeurde. “Ik was zelf ook heel wisselvallig, maar die momenten op de bank waren moeilijk. Blij word ik daar niet van, ik denk dat ze op de club ook wel merken dat ik dan wat ambetant loop. Maar het is normaal, Vanaken zat de laatste weken ook een paar keer op de bank bij Club Brugge. Het belangrijkste is terugknokken. Ik kan zo’n periode op de bank ook al beter relativeren dan wanneer het in het begin van mijn carrière gebeurde.”