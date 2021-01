Krijgt AA Gent het warm op het Kiel? Losada zal pandoering én de show die Buffalo’s verkochten in heenmatch nog niet vergeten zijn

VOETBAL 1AIets meer dan drie maanden geleden dacht de Belgische voetbalwereld dat het -toen zwalpende- AA Gent eindelijk vertrokken was na een 5-1-zege tegen seizoensrevelatie Beerschot. Niets bleek minder waar. Bij de Buffalo’s was er een vierde coach nodig om het team opnieuw op de rails te zetten. Hein Vanhaezebrouck maakte de knappe overwinning - mét publiek - niet mee, zijn tegenhanger aan de overkant zette in oktober al zijn zinnen op revanche. Nu zondag krijgt Hernán Losada de kans om het een en ander recht te zetten.

“Een positief rapport na acht speeldagen”, dat wou Losada vooral onthouden na de vorige confrontatie. Maar zoals elke goeie coach kan Losada niet echt om met zware nederlagen. Hij kondigde na de wedstrijd dan ook aan dat hij zijn jongens scherp verwacht voor de terugmatch, die van nu zondag dus. Losada had het niet begrepen op de show die AA Gent verkocht bij 4-0. “Het is jammer dat Gent bij 4-0 met hakjes en rabona’s begon te spelen. Dat heb ik niet gezien in hun match tegen Dinamo Kiev. De thuiswedstrijd tegen Gent staat met stip genoteerd en we zullen klaar zijn.”

Voor wie het nog niet duidelijk was, Losada is een rasechte winnaar. De Argentijn kan moeilijk tegen z’n verlies en zo hoort het ook. Na een verloren oefenwedstrijd achter gesloten deuren vorig seizoen tegen hetzelfde AA Gent - toen Beerschot nog in tweede klasse speelde - wou hij ooit aan deze krant z'n basiself niet prijsgeven. De toen zware 8-0-nederlaag zat nog té vers in het geheugen.

AA Gent op stage, Beerschot begon dinsdag pas

De voorbereiding was alvast verschillend voor beide teams. AA Gent trok van zondag tot dinsdag naar Knokke voor een ministage, terwijl Beerschot pas die dinsdag de trainingen hervatte. Het programma is een logische uitleg. De Buffalo’s werken in januari zes wedstrijden af, Beerschot moet zeven keer aan de bak. De winterstop was bij de Antwerpse club ook een pak korter. AA Gent speelde het laatst op 26 december, Beerschot op 30 december. Vanhaezebrouck zal op het Kiel alvast de stijgende lijn van voor de winterstop - met uitzondering van de nederlaag tegen Kortrijk - willen doortrekken.