KIJK. Vanhaezebrouck is weer kritisch over Gents veld, waarna telefoon plots rinkelt en hij grapt: "Misschien heb ik te veel gezegd”

Na twaalf minuten op zijn persconferentie kreeg Hein Vanhaezebrouck vandaag telefoon. “Excuseer, misschien bellen ze me al omdat ik te veel heb gezegd”, grapte hij. De coach had zich net opnieuw scherp uitgelaten over de dramatische Gentse grasmat. “Het veld is super belangrijk. Soms heb ik de indruk dat ze dat hier niet zo zien.”

KIJK. Telefoon Vanhaezebrouck rinkelt plots tijdens persmoment: “Misschien heb ik te veel gezegd”

Een ploeterpartij in een Gentse modderpoel. Dat vat de tweede helft van AA Gent-Basaksehir donderdagavond zowat samen. De grasmat in de Ghelamco Arena verzoop door de fikse stortregen en was eigenlijk onbespeelbaar. Geen beeld dat je Europa wil zien rondgaan.

De club reageerde deze middag in een persbericht. “De gemiddelde neerslag voor de volledige maand maart bedraagt gemiddeld 55 à 60 mm. Uit gegevens van het KMI blijkt dat er donderdag bijna 20 mm regen viel, waarvan ruim 10 mm tijdens de wedstrijd. De langdurige neerslag in combinatie met de piek tijdens de match zorgde voor problemen.”

Hein Vanhaezebrouck dacht er het zijne van. Zei hij op zijn persconferentie: “Het lag niét aan de regen. Wij hebben op ons oefencomplex in Oostakker hetzelfde hybride veld. Daar mag je kuipen water op gooien en het stroomt er los door. Ik had deze ochtend nog de eigenaar van het veld (een GrassMaster, red.) aan de lijn. De problemen liggen niet bij het product, want dat is fantastisch. Wéét je wat het probleem is? De toplaag van het veld is een viltlaag die het water ophoudt. Hoe dat komt? Dat wordt uitgelegd in de communicatie van de club.”

Daarin staat dat “de groeilampen door de torenhoge energieprijzen minder zijn ingezet”. Kortom: AA Gent bespaart op het veld, loopt er op dat vlak de kantjes vanaf. En vandaar dus die ‘bruine’ plekken die in modder veranderen bij hevige regenval.

“Bij Club hebben ze hetzelfde veld. Daar hebben ze geen problemen. En ze spelen er met twee ploegen op!”, liet Hein optekenen net na het gelijkspel tegen Basaksehir. Nochtans kampten ze ook in Brugge tot drie jaar geleden geregeld met een moeilijk bespeelbaar veld.

“Dat wij onze grasmat nu onder controle hebben, hebben we te danken aan een combinatie van verschillende elementen”, legt Axel Geerinck uit. Hij is de hoofdgreenkeeper van Club Brugge, dat hem in 2019 wegplukte bij AA Gent. “Het is heel belangrijk dat alle nodige middelen worden aangereikt. De club voorziet alles wat nodig is opdat we ons ding kunnen doen. Hoe dat bij andere clubs gaat, weet ik niet, maar dit is alvast een heel goeie stap. Die GrassMaster vraagt een specifiek onderhoud en veel knowhow. Het blijft natuurlijk gras - ook al is het verstevigd met kunstgrasvezel. Bij ons is die knowhow aanwezig én heeft Club veel vertrouwen in de greenkeepers, ook al zijn er in het verleden mindere periodes geweest.”

KIJK. Vanhaezebrouck: “Op Roland Garros groeit ook geen onkruid”

AA Gent gaat er nu alles aan doen om het veld weer ‘topfit’ te krijgen. “Het is nu de vraag hoe het er binnen tien dagen tegen Eupen zal bijliggen”, aldus Vanhaezebrouck. “Als we pech hebben met het weer, dan ben je misschien vertrokken voor de rest van het seizoen. Zonde, want wij moeten het hebben van combinatievoetbal, niet van ‘kick and rush’.”

“Kijk, als voetbalclub is voétbal je core business en daarvoor heb je een goede grasmat nodig. Soms heb ik de indruk dat ze dat hier niet zo zien. Terwijl je dat op topniveau toch mag verwachten, en dan heb ik het niet alleen over voetbal. Tennis bijvoorbeeld: op Roland Garros heb ik nog geen onkruid gezien op de tennisvelden. Kijk, wij hebben begin dit seizoen geïnvesteerd in een dure grasmat, maar als je niet de juiste verzorging toedient, dan loopt het fout. Ik wil alleen maar de club en spelers verdedigen. Wij willen vóór de club resultaten halen en een Europese kwartfinale afdwingen. En dan worden wij geconfronteerd met iets dat ons afremt.”

Bottom line: er wordt volgens Vanhaezebrouck te veel bespaard op het veld bij AA Gent. Enkel materieel, of ook qua knowhow? “Ik ga daar niet meer over zeggen. Ik ben enkel ontgoocheld om als topclub, want dat claimen wij toch te zijn, te moeten vaststellen dat wij op zo’n veld moeten spelen.”

