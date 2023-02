KIJK. Ivan De Witte: “We verwachten volledige transparantie, toekomst van de club moet verzekerd worden”

“We willen AA Gent opnieuw vooruit laten gaan op Europees en Belgisch niveau.” Dat is volgens voorzitter Ivan De Witte de hoofdreden voor de zoektocht naar een nieuwe investeerder. “AA Gent moet mee proberen te zijn in de concurrentiële strijd, maar het moet wél een investeerder zijn die bij ons past. We zijn zeer kieskeurig, daarom duurt het ook wat langer. We willen immers de toekomst van de club verzekeren.”

AA Gent werkt in zijn zoektocht naar een investerdeer samen met de Britse investeringsmaatschappij Tifosy. “Net omdat zij zeer gespecialiseerd zijn in deze materie”, duidt De Witte. “Er zijn zowel, financiële, juridische als voetbalspecialisten te vinden. Dat kom je in België amper tegen. Wat ik van een investeerder verwacht? Dat we samen nauwkeurig de situatie van de club analyseren - zowel het verleden als de toekomst - en dat er volledige transparantie is over de organisatie van de investering. De middelen moeten naar de club gaan.”

Hoe de aandelenstructuur er na de komst van de nieuwe investeerder uit zal zien, wilde De Witte nog niet zeggen. “Het zou een beetje gek zijn om daarover te spreken zonder te weten met wie we in zee zullen gaan.” Waarmee hij ook bedoelt dat het niet zeker is dat hij sowieso al zijn aandelen - 25 procent - zal verkopen.

Potentieel struikelblok voor de investeerders: de Ghelamco Arena, die eigendom is van meerdere partijen. “Toch zou dat de situatie niet mogen bemoeilijken”, aldus De Witte. “We zijn daarover zeer transparant in gesprek met iedereen. Ook met het stadsbestuur en hoofdsponsor VDK zijn al gesprekken aangeknoopt.”

