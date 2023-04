KIJK. High five leidt tot knullige Gentse tegengoal: “We ondergaan het gewoon”

1-1 tegen West Ham . Een knappe prestatie van AA Gent in de Conference League . Al had het er nog beter kunnen uitzien mocht er net voor rust geen high five worden uitgedeeld - enkele seconden later hing de bal tegen de netten. Nogal knullig. Vanhaezebrouck: “We stonden te slapen.”

KIJK. Vanhaezebrouck “We stonden te slapen”

Een opvallend moment in AA Gent-West Ham, enkele minuten voor rust. Castro-Montes en Piatkowski geven elkaar een handshake omdat een Engelse aanval in de kiem wordt gesmoord. Op zich niets mis mee, mekaar een pluim geven voor het goede werk. Ware het niet dat het positiespel op die manier verloochend wordt. Ook al omdat de rest van de defensie even niet staat op te letten - Torunarigha staat met de rug naar de bal. “En ik had ze nog zo gewaarschuwd voor hun snelle transitiespel. Want zo gaat dat in de Premier League”, zucht Hein Vanhaezebrouck. Zijn verwittiging baat niet. Coufal gooit snel in, Ings straft de onoplettenheid genadeloos af.

KIJK. De knullige tegengoal

Hein: “We stonden te slapen. Waren high fives aan het uitdelen. We wisten dat Coufal ver kan ingooien. Dan moet je opletten. Dit doelpunt was echt te vermijden. Spijtig. We hadden de tegengoal nog kunnen verijdelen door te communiceren. Maar dat doet deze groep niet. Wij missen dat, we krijgen dat er niet in. Het had voldoende geweest dat één iemand de rest even wakkerschudde. Neen, we ondergaan het gewoon...”

Voorts was Vanhaezebrouck zeer te spreken over de prestatie van zijn Buffalo’s. “Dit, tegen een Premier League-tegenstander met veel kwaliteit, moet ons hoop geven. We weten nu dat er iets mogelijk is, ook al speel je daar voor 60.000 Engelsen.”