KIJK. Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Gentse bestuur: “Genk kan putten uit hun jeugd, wij zijn afhankelijk van makelaars”

Hein Vanhaezebrouck was, ondanks het verlies, tevreden over de prestatie van AA Gent. Maar tegelijk vreest hij dat zijn kern te smal zal uitvallen om vol mee te strijden voor de top vier én in Europa. Dat werd tegen Genk al duidelijk. Hij moest zowaar twee keepers op z’n bank zetten om aan achttien spelers te geraken. “Ook daar lag het verschil vandaag. Genk heeft veel meer middelen en het de voorbije jaren wellicht veel beter heeft aangepakt dan wij. Zij zitten met reserves.”

“Kijk, ik had vandaag een jonge gast bij de selectie kunnen pakken. Maar die had ik toch niet ingebracht. Omdat zij niet klaar zijn voor dit niveau. Salah en Fofana zijn de enige youngsters die dit niveau al aankonden. Maar er komt niemand achter. Ook dát is het verschil met Racing Genk. Zij hebben een jeugdopleiding die staat als een huis. Ieder jaar brengen zij kwaliteit en halen zij zelfs spelers weg bij ons. Zij kunnen putten uit hun jeugd. En wij zijn afhankelijk van spelers die via makelaars binnen komen. En dan zijn wij trots om te zeggen dat we een speler uit Haïti hebben, en één uit Jordanië. Sorry, hé. (stilte) Ik meen het: hoeveel van die jongens zijn al in de A-kern terecht gekomen in de voorbije twintig jaar? Je moet ze niet op één hand tellen. Met twee vingers heb je genoeg.”