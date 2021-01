‘Just married’ en een basisplaats, de puzzelstukjes vallen eindelijk juist voor Sulayman Marreh: “In december wou ik nog weg, nu voel ik vertrouwen”

Op zijn achttiende werd Sulayman Marreh in een interland met Gambia tegen Ivoorkust opgemerkt door Gino Pozzo, de sterke man achter Watford, Udinese en - toen nog - Granada. “Pozzo inviteerde me voor een proefperiode bij Udinese, maar hij stalde me uiteindelijk bij Granada”, vertelt Marreh. “Daar heb ik drie jaar doorgebracht. Toen Pozzo Granada verkocht aan de Chinezen, haalde hij me naar Watford.”

Marreh speelde geen minuut voor de Engelse club, hij werd telkens voor een half jaar uitgeleend aan Valladolid en Almeria. Pas bij die laatste club kwam hij echt aan spelen toe. “Vooral in het begin had ik het moeilijk. Maar als je als jonge Afrikaanse voetballer iets wil bereiken, moet je uitdagingen aangaan”, aldus Marreh. Pas toen hij in 2018 uitgeleend werd aan Eupen, kon hij zichzelf echt op de kaart zetten. AA Gent haalde hem er in januari van vorig jaar weg, maar onder Jess Thorup en Laszlo Bölöni kwam Marreh nauwelijks aan de bak. Wim De Decker posteerde hem een paar keer in de defensie, toen de nood daar hoog was door een fors aantal coronabesmettingen. “Je hebt coaches die vertrouwen in je hebben en andere die dat niet doen”, leerde Marreh. “Ik heb nooit getwijfeld aan mijn kwaliteiten, maar ik begon wel aan een transfer te denken. Je wil spelen, in december dacht ik: ‘Ik kan beter ergens anders proberen’.”

Maar toen kwam Hein Vanhaezebrouck. “Hij vertelde mij zijn plannen. Ik was blij toen hij me zei: ‘Blijf en vecht voor je plaats’.” Voor Nieuwjaar mocht Marreh op Kortrijk invallen als ‘zes’, op zijn geliefde plaats. En sindsdien is hij basisspeler, op een middenveld in balans, met Dorsch en Kums. “Om je beste niveau te halen, heb je een coach nodig die je vertrouwen geeft.”

Nochtans had Marreh het niet makkelijk, nadat hij tijdens een interlandbreak in november positief testte op Covid-19. “Toen we in Gabon arriveerden, testte ik meteen positief”, vertelt hij. “Twee dagen vertoonde ik symptomen als hoofdpijn en een lichte koorts, maar achttien dagen zat ik in quarantaine op een hotelkamer, eten werd me gebracht. Ik kon niet trainen, ik kon niets doen. Ik verloor kilo’s. Toen ik terug begon te trainen, was ademen moeilijk. Bij alles wat ik deed, was het alsof het de eerste keer was dat ik het deed. Covid neemt alle energie weg. Nu ben ik terug goed. Nog geen 100%, maar toch dichtbij. “

In december trok Marreh naar Gambia, ondanks een negatief reisadvies voor voetballers. “Maar de club was niet boos op mij, want ik had een goeie reden: ik ging naar Gambia om er te trouwen met mijn vriendin Angela. Ze probeert nu een visum te krijgen, hopelijk kan ze de volgende maanden naar België komen.” Zo is het nog even wachten op het laatste puzzelstukje. “Maar ik ben ‘happy’”, glundert Marreh.

