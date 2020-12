Ivan De Witte spreekt over moeilijke maanden bij Gent: “Dit is het annus horribilis sinds ik voorzitter ben”

AA GentIvan De Witte was vanavond te gast bij ‘Sporza’, waar hij inging op de voorbije, moeilijke maanden bij AA Gent. Over de ontslagen Jess Thorup en Wim De Decker, over de open brief waarin de fans het bestuur op de korrel namen maar ook over Hein Vanhaezebrouck als (hopelijke) redder.

“Dit is voor mij het annus horribilis sinds ik 20 jaar geleden voorzitter geworden ben”, aldus De Witte. “Blessures, Covid en enkele minder goeie beslissingen maakt dit jaar speciaal. Een half jaar geleden was alles nog zeer goed. Toen speelden we nog tegen AS Roma, ik denk dat we die hadden kunnen uitschakelen. We waren ook tweede in de competitie. We zijn vol goede moed aan de voorbereiding begonnen, maar dan gebeurden er dingen, waarvoor we meerdere oorzaken moeten zoeken.”

Quote Dat heb ik niet zo ingeschat. Wellicht zou ik de beslissing van toen teniet gedaan hebben als het zou kunnen. Daar heb ik iets te vlug gereageerd. I am a human being De Witte over het ontslag van Thorup

“We komen van zeer ver. Toen ik voorzitter werd hadden we 23 miljoen eisbare schuld, met een omzet 5 miljoen. Dan ben je virtueel failliet. Ik heb er toen aan gedacht om terug terug te stappen, omdat het mij een onoverbrugbare kloof leek. Maar onder meer de VDK bank en Michel Louwagie zegden me: ‘Neem de taak maar op, we gaan u steunen’. We zijn begonnen aan een groot project, waarbij ik nooit gedacht had dat we het zover zouden kunnen brengen. Nu zitten we in een zeer moeilijke periode, met vanalles en nog wat. Er zijn een aantal foute beslissingen genomen. In zo’n periode schakelen feiten zich aaneen. Eén of twee beslissingen hebben andere zaken uitgelokt. Maar als dat één periode in 20 jaar is, valt dat nogal mee. Nu proberen om dat ook weer recht te trekken.”

De Witte keert even terug naar het begin van het seizoen, toen de problemen begonnen. “We moeten beginnen bij het begin. Wij hebben het seizoen aangevat met Jess Thorup, we hebben ook een aantal transfers samen met hem gedaan. Jess Thorup heeft veel verdiensten, we werden met hem tweede en we speelden tegen AS Roma.”

“Wat we op het veld zagen was goed. We vonden wel dat defensieve organisatie soms moeilijk lag. We dachten: ‘Als we daar wat aan kunnen toevoegen, kunnen we een stap zetten. Dat is de reden waarom we Wim De Decker hebben genomen als assistent. Tegen Charleroi en Cercle verloren we al eind vorig seizoen. Tijdens de voorbereiding deden we dat ook tegen Zulte Waregem, daarna ook de eerste twee speeldagen in de competitie. Dat bracht ook bij mij wat ongerustheid. Sommigen spreken van paniek, maar dat vind ik overdreven.”

Het ontslag van Thorup viel slecht bij de spelers en de fans. “Dat heb ik niet zo ingeschat”, geeft De Witte toe. “Wellicht zou ik de beslissing van toen teniet gedaan hebben als het zou kunnen. Daar heb ik iets te vlug gereageerd. I am a human being. In de club ontstond er wat drive, maar ik heb de sleutel om ja of neen te zeggen. Dan moet je verantwoordelijkheid nemen. Dat geef ik toe, dat ik de sleutel van ‘neen’ niet heb omgedraaid. Je gaat mij weinig kwaad kunnen vertellen over Thorup. Er waren wel hevige discussies, maar als ik Jess in de toekomst ontmoet, zal dat zijn met een warm hart. En omgekeerd, daar ben ik zeker van. Maar de beslissing van toen is de kern van vele gevolgen geweest.”

Quote We hebben voor Hein gekozen, omdat ik vind dat hij een vakman is. Hij heeft dingen graag onder controle, hij levert geen half werk. Een trainer die alleen maar volgt, daar is niet genoeg body aan. Hein doet dat niet, Michel Preud’homme was ook zo. Dat heb ik wel graag Ivan De Witte

De Witte kwam ook terug op de periode De Decker. “Het was de bedoeling tot Nieuwjaar door te gaan. We gaan Wim zeker geen steen werpen, maar toen het echt niet liep, ook in Europa niet, hebben we gezegd: ‘Zou het niet beter zijn om ermee te stoppen, ook voor Wim zelf. Wim was gekomen op aanbeveling van onze staf. Eerst als hulptrainer, dan hoofdtrainer. Bij mij waren er een beetje twijfels, maar er waren toch genoeg elementen om hem kansen te geven. Maar het bleef maar duren. Dan komt er een punt waarop je zegt: ‘Laat ons er maar een punt achter zetten’.”

De Witte reageert ook op de open brief ’SOS Gantoise’, waarin fans het beleid op de korrel nemen. “Als voorzitter kan je niet praten met 20.000 mensen, ze moeten een afvaardiging hebben. We hebben de Supportersfederatie en de jongere Armada Ganda. Ik ga daar zelf naartoe. Ik dacht door die twee organisaties voldoende mensen te kunnen bereiken. Door die open brief heb ik geleerd dat we daar aan moeten werken. Ik wil graag met die mensen spreken, maar ze zijn niet bekend. In die brief staan zinvolle dingen. Ik vind wel moment dat ze zich kenbaar maken. Over inhoud kan je discussiëren, maar ik heb het weel moeilijk met de anonimiteit waarin ze zich terugtrekken. We kunnen een eenheid maken, met de Supportersfederatie, de Armada Ganda en de mensen van de open brief. Maar die anonimiteit neem ik niet.”

Toekomst

De Witte had het ook over de toekomst van de club. “Daar werken we aan, maar op dergelijke manier dat de toekomst van de club verzekerd is. Het contract van Michel Louwagie loopt af, maar emotioneel is dat al verlengd tot 2022. Het moet nog wel getekend worden. Het zou fout zijn moesten we niet bezig zijn met de machtsoverdracht. Die moeten we bijzonder goed en selectief voorbereiden. Ik denk aan de toekomst van de club. Wie overneemt, moet iemand zijn die kennis heeft van voetbal, organisatie, management en financieel beheer. Dan kom je bij een zeer kleine groep mensen uit. Ik ga 20 jaar niet zomaar uit handen geven. Financieel staan we goed, we moeten zorgen dat dat op dezelfde manier verder gezet wordt. Zie hoeveel clubs in buitenlandse handen zijn. Ik denk vooral aan een goeie continuïteit. Verder functioneren zoals we zijn, met goed beleid.”

De Witte is blij dat Hein Vanhaezebrouck terug is. “Het is bekend dat ik respect en waardering heb voor Hein. Ik wist dat hij een operatie moest ondergaan, waardoor het eerder niet kon. Had Wim wat meer geluk gehad, dan was het misschien anders geweest. Want we hebben heel veel pech gehad. Covid heeft ook zwaar gewogen. We hebben voor Hein gekozen, omdat ik vind dat hij een vakman is. Hij heeft dingen graag onder controle, hij levert geen half werk. Een trainer die alleen maar volgt, daar is niet genoeg body aan. Hein doet dat niet, Michel Preud’homme was ook zo. Dat heb ik wel graag.”

De Witte gelooft dat Vanhaezebrouck een en ander recht kan trekken. “Maar we gaan voorzichtig zijn. Stap voor stap gaan. Ik heb voor het seizoen uitspraken gedaan, ik ben nu wat voorzichtiger. Maar een ploeg moet een objectief hebben. Laat Hein eerst twee tot drie weken werken, dan zullen we de groep een objectief geven. Ik ben overtuigd Hein goed werk levert. Ik denk dat we nu vertrokken zijn. Hoffenheim donderdag? Ik kijk meer uit naar Standard zondag en Club Brugge een week nadien.”

