Is Orban de grootste killer? En hoeveel kilometer loopt Cuypers? De stats van de Gentse goalgetters vergeleken

“Het is niet onmogelijk dat Gift blijft”: Hein Vanhaeze­brou­ck looft Orban en Cuypers die “elkaar uitdagen”

Zullen we het Gentse spitsenduo dan toch maar omdopen tot ‘Hugift’? Gift Orban (21) en Hugo Cuypers (26) blijven verbazen, tot grote vreugde van Hein Vanhaezebrouck. Hij sprak over zijn goudhaantjes én over de transferperikelen bij de Buffalo’s. “We moeten geduldig zijn.”