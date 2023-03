‘Iron Mike’ Ngadeu wil héél graag nog eens naar een Europese kwartfinale: “Tissoudali scoort nóg makkelijker dan Orban”

Voetbal Jupiler Pro League Paul Nardi is de laatste weken één van de weinige spelers op niveau: “We zijn AA Gent, we moeten beter doen”

AA Gent trekt zondagavond laat naar het verre Sint-Truiden in de hoop om beter te doen dan tegen Charleroi in eigen huis. De 0-0 kon weinigen bekoren, al sprong doelman Paul Nardi er wel uit met enkele belangrijke reddingen. Ook hij beseft dat het in Limburg beter zal moeten.