INTERVIEW. Caroline De Clercq, sterke vrouw achter Sven Kums, over de onzekere toekomst van haar man: “Waarom práát AA Gent niet met Sven?”

voetbal conference league Roef alweer penalty­held voor AA Gent: “Of ik hoop dat ik blijf staan? Daar doe ik geen uitspraken meer over”

Helden staan op wanneer de nood het hoogst is. Davy Roef breidde een vervolg aan de bekerfinale door ook tegen Qarabag het verschil te maken in de penaltyreeks. Na een gepakte strafschop in de heenwedstrijd, stopte hij ook één van de elfmeters van de Azeri’s in de terugmatch. Samen met Cederick Van Daele werd hij bejubeld door de supporters.