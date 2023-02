“In juni willen we een deal met de nieuwe investeerder”: Marc Degryse interviewt Ivan De Witte, voorzitter van een club in de etalage

AA Gent Ondanks interesse van Leicester City en Feyenoord koos Kamil Piatkowski voor AA Gent: “Ze wilden mij twee jaar geleden al”

Leicester City had hem graag binnen gehaald. Feyenoord ook. Maar finaal koos Kamil Piatkowski (22) in zijn zoektocht naar speelgelegenheid voor AA Gent. De Poolse verdediger werd vandaag voorgesteld in de Ghelamco Arena. “Ik heb zelf aan Salzburg om een transfer gevraagd.”