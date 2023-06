Hugo Cuypers, topschutter die zichzelf in Luis Suárez herkent: “Het zou wringen als ik nooit word opgeroepen voor de Rode Duivels”

Hein Vanhaeze­brou­ck vier dagen na de dreun: “Meegaan in verhaal van kleine kern was grote fout”

“Het is slikken wat er is gebeurd”, opende Hein Vanhaezebrouck zijn persconferentie naar aanleiding van de thuismatch tegen Westerlo in de Europe play-offs van vrijdag. De nederlaag tegen KV Oostende zondag, die AA Gent uit de Champions’ Play-Offs hield, kwam hard aan in de Ghelamco Arena.