Hoe AA Gent via ‘Elk Talent Telt’ en ‘Blue White Network’ investeert in jeugd: “Elk jaar zeker één jongere laten doorgroeien naar A-kern”

Zes jaar geleden startten AA Gent, Racing Gent en Stad Gent het ‘Elk Talent Telt’-project op. De bedoeling: een samenwerking tussen Gentse voetbalclubs om jong talent vlotter te laten doorstromen en hun ontwikkeling te optimaliseren. Een aanpak die zijn vruchten afwerpt. Reeds 32 talenten kwamen bij AA Gent terecht via Racing Gent of een gewestelijke partnerclub. Eén van hen is Matisse Willemot, een vleugelspeler die woensdag zijn handtekening zette onder zijn eerste profcontract. Hij is de eerste - en zeker niet de laatste - youngster die via ‘Elk Talent Telt’ doorstroomde én een contract tekent.

“Dit toont aan dat wij lokale jeugd kunnen detecteren binnen de structuur die is opgezet", vertelt COO Sébastien Ronse. “In het verleden had AA Gent niet de naam van een grote jeugdleverancier te zijn binnen de eerste ploeg. Daar willen we verandering in brengen. Ieder jaar willen we minstens één jeugdspeler laten doorgroeien en op termijn moet een derde van de A-kern bestaan uit eigen jeugd.” Ook Racing Gent profiteert van ‘Elk Talent Telt’. Liefst 142 jongeren vonden vanuit het gewestelijk voetbal hun weg naar de club uit tweede amateur.

Sébastien Ronse

Belangrijk: ‘Elk Talent Telt’ is méér dan enkel een mechanisme om de beste talenten bij AA Gent in te lijven. Zo heeft het ook maatschappelijk een belangrijke rol. “We begeleiden clubs in hun bestuur en hebben trajecten voor coaches en zelfs scheidsrechters”, vertelt coördinator Wim Tafte. “Bij het uitstromen van jeugdspelers proberen we hen ook te ondersteunen en in het Gentse verhaal te houden. Daarnaast zetten we in op een wandel- en buurtvoetbalnetwerk.”

Buiten ‘Elk Talent Telt’ richtte AA Gent een jaar geleden zelf nog het ‘Blue White Network’ op, met 20 partnerclubs buiten Gent. Tafte: “Voor die clubs organiseren we een toernooi en trainingen. Alle jeugdspelers - via Elk Talent Telt of het Blue White Network - mogen ook gratis een wedstrijd meepikken in de Ghelamco Arena.” In één seizoen zetten 9 jeugdspelers via het Blue White Network de stap naar AA Gent.

Natuurlijk blijven de Buffalo’s ook inzetten op jonge talenten die niet via ‘Elk Talent Telt’ of het ‘Blue White Network’ aangetrokken werden. Denk aan Matisse Samoise (20) en nog recenter Malick Fofana (17) en Ibrahim Salah (20). Daarvoor is beloftenteam, omgedoopt tot Jong AA Gent, cruciaal. COO Ronse: “Coach Emilio Ferrera heeft daar een voortrekkersrol. Hij heeft een hardere aanpak, maar bij hem worden jongens op korte tijd mannen. Daar zullen wij de vruchten van plukken.”

OVERZICHT. Deze clubs werken samen met AA Gent: Via ‘Elk Talent Telt’: Racing Gent, KVE Drongen, HT Zwijnaarde, JAGO Sint-Amandsberg, Excelsior Mariakerke, KFC Sint-Kruis-Winkel, SKV Oostakker, VSV Gent, FC Rooigem, VC Zwijnaarde, Standaard Muide, SV Wondelgem, KVV Sint-Denijssport. Via Blue White Network: KFC Evergem Center, SK Ooidonck Leerne, KFC Heusden, SK Lochristi, SK Wachtebeke, Eendracht Elene-Grotenberge, KSC Dikkelvenne, Sk Grembergen, KFC HO Kalken, KFC Merelbeke, JV De Pinte, Cercle Melle, Lando Sport Merendree, KFC Meise, KVK Ninove, Nazareth-Eke, RFC Wetteren, FC Lembeke, BOKA United, HRS Haasdonk.

Emilio Ferrera is de coach van de Gentse beloften.