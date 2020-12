Het vat is af bij AA Gent: “Dit is bijna Engeland, met alle gevolgen vandien”

“Die korte winterstop? Ik denk dat we daar allemaal dezelfde mening over hebben”, aldus Vanhaezebrouck op de persconferentie na de overwinning in Brugge. “Je moet dit seizoen niet gestart zijn als coach om te weten dat iedereen er een heel zwaar programma opzitten heeft, zeker de teams die Europees hebben gespeeld. Daar kwamen dan ook nog de vele covid-gevallen bij, die jongens moesten ook na amper een paar weken opnieuw vol aan de bak.” Vooral de korte winterstop is een doorn in het oog. “De winterstop is eigenlijk zo goed als afgelast. Het lijkt erop dat we dit seizoen Engeland geworden zijn en we gewoon doorspelen, met alle gevolgen van dien.”

Die gevolgen ondervindt ook Alessio Castro-Montes aan den lijve. “Ik was helemaal kapot aan het einde van de wedstrijd. Ik had vooraf last aan de heup, dus wist ik dat het zwaar zou worden.” Ook zijn ploegmaats blijven duidelijk niet gespaard. “Of het vat af is? Toch wel, er waren al heel wat spelers twijfelachtig voor de wedstrijd met verschillende spierblessures en dan verliezen we ook Vadis nog. Acht, het drukke programma, daar kan eigenlijk niemand iets aan doen, gezien de omstandigheden. We moeten er vooral rekening mee houden.” Op dat vlak ziet Vanhaezebrouck toch één lichtpunt. “Het is al goed dat we na Nieuwjaar die vijf wissels mogen doen, dat is een begin.” AA Gent heeft eindelijk nog eens een volledige week om de wedstrijd in Kortrijk voor te bereiden, maar of Vadis Odjidja die zal hallen, is zeer twijfelachtig.