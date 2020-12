“Het toont hoe belachelijk deze regel is”: AA Gent-coach Vanhaezebrouck zet boom op over biomechanica na nederlaag en penaltygeval

“De bal wordt gekopt tegen de arm van een speler die met zijn rug naar de actie staat en die zijn arm nodig heeft om niet te vallen (Owusu, nvdr). Als hij zijn armen beneden houdt, ligt hij op de grond. Dan creëer je logischerwijs tegengewicht door het gewicht van je andere kant hoger te brengen. Eigenlijk een natuurlijke positie van zijn arm. Maar dat is biomechanica en dat staat wellicht niet in de reglementen. Als je springt en je probeert daarmee je evenwicht je te behouden, dan zijn de armen niet meer naast je lichaam. Maar ok, de letter van de wet zegt dat als de arm erboven is... Maar dat men dan stopt van te spreken van een natuurlijke positie, want die regel gaat niet op. Dat klopt niet in de biomechanica. Geen verwijt naar de ref toe, die man moet zijn regels volgen. Maar het toont nog maar eens hoe belachelijk de regel is.”

Bekijk hier de bewuste penaltyfase:

Vanhaezebrouck: “Dat er veel zal verbeteren, staat vast”

Waar Hein tevreden over kon zijn? “We hebben veel minder kansen weggegeven dan de voorbije weken, ik heb mentale weerbaarheid gezien waar recent een gebrek aan was en waar veel kritiek op is gekomen. Akkoord, het voetbal kan beter. Dat er nog veel zal verbeteren, dat staat vast. Ik denk echter niet dat het mogelijk was om dit op één dag te realiseren. Dat zal nog meer tijd vragen. We hebben echter niet veel tijd, dus we gaan er werk van maken. Mijn enige uitdaging is AA Gent momenteel... en ik heb er al veel moeilijkere gehad. Ik vind ook dat de manier waarop Gent afgeschreven is de voorbije dagen, onterecht is. Er zit wél kwaliteit in deze groep. Kwaliteit die zich kan vertalen in meer punten.”

Ook bij zijn komst in 2014 beleefde Gent moeilijke tijden. Een vergelijkbare situatie, volgens Vanhaezebrouck? “Neen. Toen was het zomer en nu is het winter. Je lacht ermee, maar het is zo. Toen had ik zes weken om iets op poten te zetten, zelfs dan was dat niet genoeg. Nu moet ik er van dag op dag invliegen om resultaten te halen. Nu, ik heb dat nog gedaan: ook bij andere ploegen ben ik ingesprongen. Dat is de vorige keren ook gelukt. Je hoopt alleen om positief te kunnen starten. Maar we moeten er tegenaan. Ik vond dat de manier waarop Gent afgeschreven werd, niet terecht was. Alsof er geen kwaliteit in die groep zat. Dat was volkomen onterecht. Er zit wel degelijk kwaliteit in deze groep.”

Zo begon HVH zijn eerste persconferentie na match bij rentree:

Bekijk hier de goals uit KV Oostende - AA Gent (2-1):