“Het is niet onmogelijk dat Gift blijft”: Hein Vanhaezebrouck looft Orban en Cuypers die “elkaar uitdagen”

“Ze zijn complementair”, glundert hij. “Alleen hun scorend vermogen al maakt hen beter. Ze dagen elkaar uit. Als de ene invalt in een onbelangrijke Europese match (verwijst naar invalbeurt van Cuypers in Zilina, red.) en hij maakt er twee, dan is de andere niet content dat hij niet mocht invallen. Gift en Hugo werken samen, maar tegelijk is het een competitief gegeven. Dat maakt hen beter.”

“Hadden wij altijd onze topspelers kunnen houden, dan waren wij een rijke club. Dat zou betekenen dat wij de lonen altijd maar konden verhogen, maar dat is hier nu eenmaal niet zo”, countert Vanhaezebrouck. “Of het onmogelijk is om Orban te houden? Neen, dat is niet onmogelijk. Hij hoeft niet weg en misschien blijft hij. Maar ik kan niet in de toekomst kijken. Zeggen dat wij ver zullen geraken als wij Gift zomaar even aan boord houden, is niet realistisch. Luister, onze komende tegenstander Westerlo heeft deze zomer al voor 13,5 miljoen euro aangekocht. AA Gent voor 5 miljoen. Westerlo heeft voor 0 miljoen verkocht, wij voor 12 miljoen. Dat zegt genoeg. Het voetballandschap verandert. Westerlo geeft veel uit en hoeft daarvoor blijkbaar niet te verkopen. Bij ons is er uitgaand als wat gebeurd en is er een overschot - dat hopen we toch. We zullen zien wat we nog doen, maar ik denk niet dat wij qua uitgaven Westerlo gaan kloppen.”