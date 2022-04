Helpt verlengd verblijf van Depoitre om ook gewilde Tissoudali langer te houden? “We hebben daarover gesproken”

“Een contractverlenging voor twee jaar was wat ik wou en waar ik op gehoopt had”, vertelt Laurent Depoitre. “Ik voel me fysiek nog altijd in orde, ik geloof dat ik mijn beste niveau nog minstens twee jaar kan aanhouden. Dat ik einde contract was, speelde wel in mijn hoofd, maar het was ook geen obsessie. Ik kan de zaken op en buiten het veld goed scheiden. Maar ik ben opgelucht dat we eruit geraakt zijn. Het geeft zekerheid en daar kan ik alleen maar blij om zijn.”

Quote Er waren meerdere clubs die interesse toonden, maar ik wou bij Gent blijven. Laurent Depoitre

Depoitre had andere opties, maar hij wou zelf liefst bij Gent blijven: “Er waren meerdere clubs die interesse toonden. Zij namen contact op met mijn manager, maar het was allemaal nog niet héél concreet. Ik wou niet blijven wachten. Ik voel me goed bij Gent, ik wou hier blijven. Ik heb me eigenlijk nooit de vraag gesteld of ik niet beter elders zou tekenen.”

Depoitre speelde eerder al voor Gent van 2014 tot 2016, sinds 2019 is hij weer thuis in de Ghelamco Arena. “Gent-Depoitre is sowieso een mooi verhaal”, vindt hij zelf. “Aan het einde van dit contract zal ik hier zeven jaar gevoetbald hebben, dat is een aanzienlijk deel van mijn carrière. We zien wel of deze twee jaar het einde van mijn verhaal bij Gent worden. Op dit moment zie ik geen reden om te zeggen dat het dan afgelopen is. Je kan moeilijk twee jaar vooruit kijken, maar ik acht het niet uitgesloten dat ik nog doorga. Ik ben er zeker van dat ik nog twee jaar mijn niveau kan halen. Daarna is het tijd voor een balans, om te zien waar ik sta en wat er nog mogelijk is.”

Volledig scherm © BELGA

Depoitre is een laatbloeier. “Ik denk dat dat me toelaat om langer te blijven voetballen”, gelooft hij zelf. “Ik ben pas op mijn 24ste prof geworden, ik trainde toen slechts drie tot vier keer per week. Dat heeft me lange tijd behoed voor trainingen en matchen aan een hoog tempo. Ik denk dat dat me toelaat om me nu nog zo goed te voelen en nog een tijd door te kunnen gaan.”

Depoitre behoort intussen tot de top tien qua aantal wedstrijden voor AA Gent sinds 1980. Met 59 goals staat hij op de derde plaats sinds 1980, na Eric Viscaal (63 goals) en Roman Yaremchuk (61 goals). Twee jaar extra bieden hem alle mogelijkheden om de absolute topscorer voor Gent te maken. “Op dit moment ben ik daar helemaal niet mee bezig, maar symbolisch zou het wel mooi zijn”, vindt hijzelf.

Misschien is de contractverlenging van Depoitre wel een aanzet om ook Tissoudali in Gent te houden, ondanks de groeiende belangstelling voor de Amsterdammer, die nog een lopend contract heeft bij de Buffalo’s. “Tarik en ik hebben daarover gesproken”, zegt Depoitre. “Hij weet nu dat ik blijf, maar het is aan hem om te beslissen of dat een impact moet hebben op zijn toekomst. Ik zou graag hebben dat hij ook blijft. We hebben een goeie verstandhouding, ik hoop dat hij ook een akkoord vindt met de club.”

Volledig scherm Depoitre. © BELGA_HANDOUT/KAA Gent

Depoitre heeft dit seizoen zijn waarde al bewezen voor AA Gent, maar in het begin van het seizoen heerste er nog onzekerheid over de vraag of hij over een langere periode blessurevrij zou blijven én zijn niveau zou kunnen handhaven. “Na de vorige seizoenen waren er vragen over de fitheid van Laurent”, beaamt Hein Vanhaezebrouck. “Dat was ook logisch. Het was ook de reden waarom wij zoveel problemen gekend hebben bij het zoeken naar zijn vervangers. Daarom zijn we ook in een situatie terechtgekomen waarin we veel te veel vervangers hebben aangetrokken. Maar Laurent heeft nu bevestigd dat hij een heel seizoen op niveau kan blijven spelen, zonder al te veel blessures. Dat heeft voor de geruststelling gezorgd dat we met hem door konden gaan. Het bestuur heeft me gevraagd of ik vond dat Laurent een verlenging verdiende. Daar heb ik ‘ja’ op geantwoord. Maar verder is alles tussen de club en de speler beslist.”

Quote Als ‘Lolo’ honderd procent is, is hij voor mij de beste spits in België. Julien De Sart

Vanhaezebrouck was ook al coach bij AA Gent tijdens de eerste periode van Depoitre bij de Buffalo’s. “Toen lagen al zijn data nog een stuk hoger dan nu”, vertelt de Gentse coach. “Laurent is intussen een jaar of vijf ouder, maar zijn cijfers zijn nog altijd behoorlijk. Als hij top is, haalt hij nog altijd prima scores. Dan benadert hij ook de cijfers van vroeger. Het is aan hem om dat nog twee jaar verder te zetten. Er zijn voorbeelden genoeg in Europa van spelers die al een eind in de dertig zijn, maar die nog altijd enorme fysieke cijfers kunnen neerzetten. Waarom zou dat hier niet kunnen?”

Vanhaezebrouck ziet in Depoitre nog altijd de gretige spits die hij zo graag wil zien. “Dit seizoen was die honger absoluut aanwezig”, vertelt hij. “Laurent heeft bewezen dat hij de nodige drive had en dat hij absoluut terug zijn beste niveau wou halen. Voor hem is het ook een bevestiging geweest, na alle twijfels die hij na anderhalf jaar met veel blessures rondom hem gehoord had. Twijfels van binnen én van buiten de club. Hij heeft het als een challenge opgevat om te laten zien dat hij er nog altijd staat.”

Volledig scherm Depoitre. © BELGA

Hoe dan ook lijkt Depoitre de ideale spits in een ploeg van Hein Vanhaezebrouck. “Iedereen heeft graag zo’n profiel in zijn team”, meent HVH. “Lukaku is een beer van een spits, Lewandowski en Benzema zijn ook groot. Iedereen heeft graag zo’n spits. De ene maakt al wat makkelijker doelpunten, de andere is wat beter in duel, nog een andere is wat sneller of wat kopbalsterker. Maar iedereen zoekt naar een grote spits, die weegt op een verdediging. Het is niet dat een type als Depoitre specifiek geschikt is voor een ploeg van Vanhaezebrouck. Ik denk dat elke Belgische club zou zeggen: ‘Zet hem maar bij ons’. Laurent past in veel systemen, omdat hij héél genereus is met zijn inspanningen. Hij speelt altijd in functie van het team, hij steekt zich nooit weg en hij werkt hard. Zijn teammaten voorin spelen altijd graag mee met hem, omdat zij vaak kunnen profiteren van het feit dat hij de bliksemafleider is. Dat maakt hem een heel interessante spits, niet alleen voor trainers, maar ook voor zijn medespelers.”

Een stelling die volmondig beaamd wordt door Julien De Sart. “Ik ben blij dat Lolo bijgetekend heeft”, zegt de Gentse middenvelder. “We hebben naast het veld een goeie band, maar op het veld is hij enorm belangrijk voor de ploeg. Het is heel positief voor heel het team dat hij blijft. (lacht) Lolo heeft een aparte fysiek. Hij weegt enorm op een defensie, hij weet de bal hoog bij te houden. Ik speel achter hem, voor mij is het heel belangrijk dat zijn timing om te pressen héél goed is. Tissoudali heeft ook heel veel aan hem. Als hij honderd procent is, is Lolo voor mij de beste spits in België.”

Volledig scherm Depoitre. © Photo News