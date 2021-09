Hein windt zich op, maar is toch gelukkig: “Vooraf had ik hier met een punt ook vrede kunnen nemen”

Conference LeagueAA Gent heeft zijn start in de Conference League niet gemist. Lange tijd deden de Buffalo’s in Tallinn te weinig met hun overwicht, maar even voor het uur zorgde Darko Lemajic voor de bevrijdende treffer . Hein Vanhaezebrouck wond zich voor rust op, maar is uiteindelijk tevreden.

Met alweer een drukke agenda voor de boeg, roteerde Hein Vanhaezebrouck behoorlijk in Tallinn. Godeau, Opéri, Owusu en Lemajic kwamen aan de aftrap in plaats van Okumu, Nurio, De Sart en Tissoudali. Het hoefde niet noodzakelijk met die wissels te maken te hebben, maar Gent was één helft lang een zoekend team. De Buffalo’s hadden de bal, maar ze deden daar te weinig mee. Er zat te weinig diepgang en te weinig tempo in het spel. Té vaak werd breed of achteruit gevoetbald, té vaak werden verkeerde keuzes gemaakt. Hein Vanhaezebrouck wond zich behoorlijk op langs de zijlijn.

“Dat heb je goed gezien”, aldus Vanhaezebrouck. “Ik was niet tevreden, ik vond de kwaliteit te laag. Teveel afval, teveel slechte controles, teveel passes die nét niet goed waren. Te kort, te snel, te lang, te ver achteruit, te ver vooruit. Dribbels die niet lukten. Ik was echt niet tevreden, dat heb ik de jongens tijdens de rust ook gezegd: de kwaliteit moest absoluut omhoog. We zijn wel altijd blijven strijden, we hebben ook weinig weggegeven in de eerste helft, maar we hebben ook te weinig gecreëerd.”

Als er al dreiging kwam, dan werd die opgezet door Castro-Montes en Bezus, die doelman Igonen tot een goeie redding dwong. Lange tijd was het Gentse spel te steriel om voor gevaar te kunnen zorgen. Op de linkerkant maakte Opéri een bleke indruk, tussen de Gentse linies gaapte er te vaak teveel ruimte. Op slag van rust pakte Igonen wel uit met een geweldige save, op een kopbal van Depoitre.

Volledig scherm © Photo News

Gent ging na de rust beter voetballen. Bezus zette Igonen al snel weer aan het werk. Even later bereikte de Oekraïner met een uitstekende pass Lemajic, die de Buffalo’s op een verdiende voorsprong trapte. Depoitre en Lemajic kwamen nog dicht bij een tweede Gentse treffer. “We waren na de rust een stuk beter, we hadden meer controle”, zag Hein Vanhaezebrouck. “We bleven langer in balbezit, de bal ging ook veel beter rond en we maakten een héél mooi doelpunt. Alleen hadden we een aantal momenten nog beter moeten uitspelen. Eén keer is Bolat in de voeten van hun spits moeten duiken, maar voor de rest hebben we quasi niks weggegeven. We waren er twee keer niet in geslaagd om een ‘clean sheet’ te houden, dat lukte nu wel. Dat is een pluspunt. Ook al hebben we in momenten van de match minder goed gevoetbald: als je de nul kan houden, heb je aan één doelpunt genoeg om de drie punten te pakken.”

Met die drie punten is Hein wél zeer tevreden: “Vooraf had ik hier met een punt ook vrede kunnen nemen, winnen is een fantastisch resultaat.” Dat resultaat werd uiteindelijk afgedwongen door Darko Lemajic, die vooraan samen met Laurent Depoitre als een soort ‘Twin Towers’ werd uitgespeeld. “De bedoeling die we hadden, is er niet volledig uitgekomen”, aldus Vanhaezebrouck. “En dat ligt aan de jongens op het veld. Mijn bankzitters waren constant bezig met richtlijnen te geven over wat er wel moest gebeuren, omdat zij ook de laatste trainingen hadden meegemaakt. Maar de jongens op het veld voerden het niet goed uit. Als je met twee grote spitsen speelt, kan je de bal bijhouden en anderen laten bijsluiten. Na de rust is dat wél gebeurd. Depoitre en Lemajic deden dat beter, ook Mboyo is goed ingekomen. Dat zijn drie gasten die je nodig hebt in een ploeg: balvaste spelers, waarbij je kan aansluiten en waar je ook onder druk eens mee kan uitvoetballen. Dat hadden we voordien niet.”

Volledig scherm © Photo News