Hein Vanhaezebrouck wordt “mottig” van uitleg Referee Department: “Dit is in strijd met het moderne voetbal”

AA GentHad Hein Vanhaezebrouck het zondagavond in Kortrijk al bijzonder moeilijk met het wegens 30 seconden eerder buitenspel afgekeurde doelpunt van Tissoudali, dan is hij er na de uitleg van het ‘Referee Department’ gewoon ‘mottig’ van. Volgens Vanhaezebrouck druist die uitleg volkomen in tegen het moderne voetbal.

Hein Vanhaezebrouck begreep zondag al niet waarom het doelpunt van Tissoudali afgekeurd werd, omdat er volgens hem tot twee keer toe een nieuwe fase was ingezet. Het ‘Referee Department’ volgde evenwel de scheidsrechter en de VAR, omdat zij geen ‘gecontroleerd balbezit’ zagen aan de kant van Kortrijk. In ‘Extra Time’ vonden gewezen voetballers als Gert Verheyen en Wesley Sonck dat die uitleg nergens op sloeg.

“Ik was er zondag al mottig van, in ‘Extra Time’ bleek dat er zo nog waren”, aldus Vanhaezebrouck. “Er gaat altijd wel een uitleg zijn. De regel die aangehaald wordt, is gewoon in strijd met het moderne voetbal. Als je een actie maakt en de bal verliest, zou je de tegenstander even rustig ‘gecontroleerd balbezit’ moeten laten voetballen, om te kunnen spreken van een nieuwe actie. Terwijl iedere moderne coach ernaar streeft om binnen de één tot twee balcontacten van de tegenstander de bal te heroveren.”

Quote Het zijn gewoon belachelij­ke regels, gemaakt door mensen die niet snappen hoe het voetbal in mekaar zit. En daarom worden ik én alle voetbalken­ners daar mottig van. Hein Vanhaezebrouck

“Om het extreem te stellen: iedereen spreekt van de Gegenpressing van KV Oostende. Zij slagen er heel vaak in om binnen de één tot twee seconden al terug balbezit te hebben. Laat ze dat drie keer na mekaar doen, dan kan je misschien een fase krijgen waarbij er vijf of zes minuten eerder buitenspel was, waarbij je toch nog de goal gaat afkeuren omdat er uiteindelijk drie keer geen sprake was van dat ‘gecontroleerd balbezit’. Dit druist volledig in tegen alle logica en tegen het moderne voetbal.”

“Ik vraag me trouwens af of er geen sprake is van ‘gecontroleerd balbezit’, als een tegenstander de bal meepakt en eigenlijk duikt om de overtreding mee te krijgen, zoals zondag. Daar zit al een idee achter. Dan gaat dat voor mij al in de richting van ‘gecontroleerd balbezit’, ook al vind ik dat een belachelijke term in het moderne voetbal. Vergelijk dit met de buitenspelfase op Zulte Waregem, waar De Ketelaere twee meter buitenspel staat op het moment dat een verdediger met een uiterste inspanning nog met een tip aan de bal kan. De bal verandert bijna niet van richting, maar dat vinden ze dan geen buitenspel.”

“Het zijn gewoon belachelijke regels, gemaakt door mensen die niet snappen hoe het voetbal in mekaar zit. En daarom worden ik én alle voetbalkenners daar mottig van. Maar de scheidsrechters worden daar niet mottig van, want die vinden dat net leuk. De reglementen zijn - denk ik - ook gemaakt door mensen uit de refereewereld. Als dat niet zo is en het een voetballer is die deze reglementen gemaakt heeft, dan mag hij van mij direct ontslagen worden.”

Feit is dat de scheidsrechters verplicht zijn om de letter van de wet te volgen. “Maar wat is ‘gecontroleerd balbezit’?”, werpt Vanhaezebrouck op. “Moet je de bal drie keer na mekaar spelen, of is twee keer genoeg, of is één keer genoeg? Geef de scheidsrechters iets waar ze mee kunnen spelen en dan zijn ze goed hé. Dan gaan ze het altijd wel oplossen. Daarom pleitte ik er destijds ook voor om hands altijd als hands te aanzien. Dan heb je geen verhaal meer, dan is het iedere keer hands als de bal de arm raakt. Dat is op zich misschien ook niet logisch, maar als je de scheidsrechters marge geeft, dan gaat het alle kanten uit.”

“Een andere zaak is de lijn die getrokken wordt bij buitenspel. Ik hoor dan dat er bewust gekozen is om de 2D-lijn te behouden en niet naar de 3D-lijn te gaan omdat 80 tot 90% van de gevallen met de 2D-lijn op te lossen waren. Dat is dan typisch Belgisch. We willen meedoen met de groten, we willen Beneliga spelen. Moesten we kunnen, dan zouden we zelfs willen meedoen met de Super League. Maar doellijntechnologie en een 3D-lijn voor buitenspel? Ah neen, dat gaan we niet doen, want dat kost dan een beetje meer. Zwijg dan over meedoen met de groten, blijf dan waar je bent.”

Vanhaezebrouck heeft een punt, maar dat is natuurlijk niet de enige reden waarom verloren werd in Kortrijk. Zondagavond zei Hein zelf al: ‘Als je vier competitiematchen op zeven verliest, dan kan het ook aan iets anders liggen’. “Wij hebben gekeken om er spelers bij te halen met scorend vermogen”, vertelt Vanhaezebrouck. “Gianni Bruno heeft er vorig jaar 20 gemaakt, Tarik Tissoudali ook ongeveer zoiets. Zelfs Mboyo heeft er 12 gemaakt. Lemajic heeft er vorig seizoen een pak gemaakt bij zijn club. Zelfs Hjulsager stond vorig seizoen voor een pak goals en assists. Alle offensieve spelers die we gehaald hebben, hadden goeie cijfers qua efficiëntie. Omdat ik wist dat we daar nood aan hadden. Yaremchuk vertrok, David was al weg. Dan mag je nog zo dominant spelen en zoveel kansen afdwingen, dan weet je dat er iets moet gebeuren qua efficiëntie.”

“Maar Bruno valt uit met een blessure, Hjulsager en Odjidja ook, op hetzelfde moment. En Tissoudali heeft meerdere kansen laten liggen. Het zit in het algemeen wel een beetje tegen. Tegen Charleroi hadden we er van de 24 doelpogingen wél 10 on target, maar dan bots je op een fantastische Koffi. Dat speelt ook mee. Maar tegen Kortrijk zijn we terug hervallen in een heel laag percentage on target. Van de 17 doelpogingen - veel meer dan Kortrijk - hadden we er maar 4 on target. Wat veel te weinig is. Dat zal dan wel de reden zijn waarom we niet gescoord hebben in die wedstrijd, naast het missen van een penalty en naast die discutabele fase met Tissoudali.”

“We hebben dit seizoen veel meer controle over de matchen dan vorig jaar. Iedere match die we al gespeeld hebben, hadden we kunnen winnen. Dat is een groot verschil met wedstrijden verliezen waarin je dat ook verdient, omdat je niet in het stuk bent voorgekomen. Ik zie heel veel ploegen voor ons staan die in veel matchen de mindere waren van hun tegenstander, maar uiteindelijk de zaak toch over de streep wisten te trekken. Die staan nu met 8, 10 of meer punten. Wat dat betreft zijn wij een unicum in deze competitie. We zijn een ploeg die controle heeft, die het wel goed doet en die na elke match van de tegenstander te horen krijgt dat ze meer verdiende. Iedereen voelt dat we matchen verloren die we eigenlijk hadden moeten winnen. Dat zal wel voor een deel aan ons liggen, als je iedere keer meer doelpogingen hebt dan de tegenstander, maar het niet afmaakt.”

Voetbal gaat om meer dan dominantie. Als je in Kortrijk maar 4 doelpogingen on target hebt en daarvan de helft komt van verdedigende middenvelder Owusu, dan schort er toch meer. “Ja, dat zeg ik ook tegen mijn mannen”, vertelt Vanhaezebrouck. “Nurio trapt er een kans over. Bezus krijgt twee tot drie kansen om on target te trappen, maar werkt héél matig af volgens zijn kwaliteiten. Dat moet beter, dat begint al bij de voorbereiding op de match, in de opwarming moet de focus er bij de afwerking al zijn, waardoor je vertrouwen tankt. Dat was bij Bezus niet het geval. Dat zie je als coach, maar moet je dan als coach een minuut voor de wedstrijd zeggen: ‘Ik ga je toch niet opstellen’? Dat kan je niet. Ik heb er ten andere nog gezien die er voor de match niets van bakken en die dan in de wedstrijd een hattrick scoorden. Bezus was uiteindelijk onze meest dreigende speler, maar ik ben méér gewoon van hem. Hij is al heel belangrijk geweest voor ons, laat ons hopen dat hij het snel terug kan ombuigen.”

In de situatie waarin Gent zit, wil Hein Vanhaezebrouck niet teveel kijken naar tegenstander Anderlecht. “Wij speelden al 16 matchen, sommige van mijn internationals zitten al aan 19. Dan kan er eens wat verval zijn. Als je snel scoort zoals tegen Valerenga of Club Brugge, kan je energie sparen. Maar tegen Oostende, Charleroi en Kortrijk was het intensiteit tot het einde. Iedereen noemde Gent-Charleroi een spektakel, reclame voor het Belgisch voetbal zelfs. Maar als je tot het einde moet blijven beuken, kost dat enorm veel energie. Dan heb je al eens spelers die het moeilijk hebben om de volgende match te halen. Dat is inherent aan het aantal matchen dat we al gespeeld hebben. Anderlecht heeft zes punten meer dan wij, maar we hadden naast hen kunnen staan. De primordiale reden waarom dat niet zo is, ligt bij ons. Wij moeten veel beter kunnen doen.”

Vanhaezebrouck zit sowieso met vijf tot zes twijfelgevallen. Hjulsager, Odjidja en Bruno komen sowieso nog niet terug.

