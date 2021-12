Hein Vanhaezebrouck wil zo lang mogelijk strijden op drie fronten: “Wij maken een andere keuze dan Antwerp”

Als de wedstrijden mekaar snel opvolgen zoals nu, is Hein Vanhaezebrouck vaak geneigd om te roteren. Maar gezien het verschil in de prestatie van het team dat vorige week Europees aantrad en de elf die zondag Standard wegspeelden, lijkt de coach van AA Gent in grote lijnen vast te willen houden aan die laatste ploeg. “Het wordt wachten tot woensdag om te zien wie voldoende hersteld is”, zegt Vanhaezebrouck. “We mogen ook niet vergeten dat we drie dagen later weer een competitiewedstrijd hebben. Als iedereen fit is, zie ik niet in waarom we zouden moeten wijzigen, maar als er jongens niet helemaal gerecupereerd zijn, is het ook gek om risico’s te nemen.”

“In vergelijking met de match tegen Famagusta, is de situatie ook anders. In Lommel is het ‘do or die’, zonder tweede kans. In Cyprus waren we al zeker gekwalificeerd. Dat bood de mogelijkheid om eens wat andere jongens te zetten. Nu kunnen we de bal niet misslaan, of we liggen eruit. Het moet erop zijn, daarom gaan we ook proberen om een goeie ploeg op het veld te krijgen.”

Dat AA Gent een ploeg bekampt uit een competitie die minder zichtbaar is dan die van 1A, vindt Vanhaezebrouck geen item. “Met de moderne middelen is dat allemaal geen probleem meer. Spelen we tegen een ploeg uit Papoea Nieuw Guinea, dan gaan we daar nog alles over weten. Verrassingen zijn er altijd in de beker, maar ze zouden niet mogen gebeuren op basis van onwetendheid. Lommel heeft tegen ons niet de druk van in de competitie, zij kunnen bevrijd spelen. Bij ons is er meer druk, maar Gent zijnde moeten we daarmee kunnen omgaan.”

AA Gent is al zeker van Europees voetbal tot in maart, in de competitie zijn de Buffalo’s aan het terugkomen. Met de beker erbij, kan dat na Nieuwjaar tot een zware belasting op drie fronten leiden. Maar niet té zwaar, vindt Vanhaezebrouck. “We kunnen ook doen zoals Antwerp: ons laten uitschakelen in twee competities en dan zeggen ‘we gaan vol voor de titel in mei’. Wij hebben een andere keuze gemaakt: wij willen op drie fronten blijven strijden. Of dat te zwaar wordt na Nieuwjaar, zullen we dan wel zien, op het moment zelf. We hebben nu al bijna een volledige ouderwetse competitie afgewerkt van 30 speeldagen, maar iedereen is nog mee. Ik wil na woensdagavond absoluut op elk front actief blijven.”

