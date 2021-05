Hein Vanhaezebrouck wil tegen Oostende winnaarsmentaliteit zien: “We staan waar we moeten staan”

Door de zege van KV Mechelen tegen Oostende, zitten de vier teams in play-off 2 binnen een marge van vier punten. Een thuisnederlaag tegen Oostende betekent voor AA Gent allicht het einde van de strijd, maar met twee overwinningen tegen KVO kan AA Gent zondag zomaar op kop staan. “Als we nu vier keer winnen, zijn we zeker vijfde”, weet Vanhaezebrouck. “Maar het zou dan ook de eerste keer dit seizoen zijn dat we vier keer na mekaar winnen. Het zou inderdaad kunnen dat we zondag op kop staan, maar ik doe niet meer mee aan ‘zou’. Er zijn hier al téveel ‘zou’s’ geweest die telkens op niks uitdraaiden. We speelden in de beker tegen Eupen en we ‘zouden’ de finale kunnen halen, we ‘zouden’ daardoor Europa League kunnen spelen. Vorig seizoen ‘zou’ Gent de challenger van Club Brugge kunnen zijn geweest, maar dan haalden ze plots met 0 op 6 in de laatste twee matchen. Vanaf nu kijk ik alleen naar de volgende wedstrijd. Want het ‘zou’ zomaar eens donderdag gedaan kunnen zijn.”

AA Gent kreeg zondag een levenslijn van KV Mechelen, dat won van Oostende. “We wisten zaterdagavond na onze nederlaag op Standard nog niet dat Oostende zou verliezen, maar de kans zat erin dat zij een kloof van 7 punten zouden slaan. Dat zou voor ons zo goed als het einde betekend hebben. We hebben geluk gehad dat Mechelen won, maar dat maakt wel dat wij voorlopig laatste staan. We moeten niet alleen kijken naar Oostende, maar ook naar de twee andere clubs. Ik heb eerder gezegd dat deze play-off 2 zou kunnen beslist worden in de eerste 4 speeldagen, maar de kans is nu reëel dat het langer zal duren. Maar als er in de komende onderlinge duels twee ploegen 6 op 6 halen, gaat het misschien alleen maar tussen die twee meer gaan. Gebeurt dat niet, dan gaat de spanning blijven tot de laatste speeldag.” Wij zijn er op dit moment niet meer bij, want we staan 4 punten achter. Maar als we donderdag winnen van Oostende zijn alle ploegen weer binnen ons bereik.”

De vraag luidt dan tot wat AA Gent nog in staat is na een 1 op 6 tegen KV Mechelen en Standard. “Ik weet niet of het een positief of een negatief gegeven is, maar ik heb geen jongens gezien die er doodziek van waren”, zegt Vanhaezebrouck. “Misschien zou je dat liever zien, na een 1 op 6 in de play-offs, maar aan de andere kant heb ik hen na de match op Standard ook gezegd: ‘Laat de dingen achter je, ik wil jullie allemaal terugzien met een fris hoofd’. Blijven zeuren over wat voorbij is, helpt ons ook niet vooruit. Maar dan wil je toch weer focus zien. Bij heel wat spelers was die er, maar bij anderen was het toch weer van ‘het steekt niet nauw’. Daar heb ik wél een probleem mee. Dat hebben ze ook gehoord op training.”

In de competitie won AA Gent thuis van Oostende, in een duel met veel strijd. KV Mechelen bewees zondag evenwel dat je de kustploeg ook met vloeiende combinaties pijn kan doen. “Als je het kan belopen, kan je Oostende inderdaad kloppen met goed combinatievoetbal”, zegt Vanhaezebrouck. “Als er één kwaliteit is waar Mechelen momenteel geweldig in scoort, dan is het wel in de afstanden die zij afleggen. Het is onvoorstelbaar wat zij aan het doen zijn. Wij komen niet eens in de buurt.”

“Oostende zet heel intensief druk, maar het schakelt ook heel snel om. In die omschakeling zijn ze de sterksten, zowel offensief als defensief. Er gaat geen seconde voorbij voor iedereen de knop heeft omgedraaid. Dat is de sterkte van Oostende. KV Mechelen heeft de combinatie van heel veel goeie voeten, samen met heel veel loopmeters. Die mannen zijn constant in beweging. Daar heeft zelfs Oostende het moeilijk mee gehad. Wij moeten kijken naar de kwaliteiten die wij hebben. Dan moet je zien waarmee je de tegenstander pijn kan doen. Maar ook waar je in de problemen kan komen, omdat je bepaalde zaken niét hebt, zoals gebleken is tegen Mechelen en Standard.”

Volledig scherm © BELGA

De ploeg die daar 1 op 6 pakte, speelt al vier wedstrijden op rij ongewijzigd, maar de vraag dringt zich stilaan op of Vanhaezebrouck niet moet ingrijpen, na twee ontgoochelingen in de play-offs. Gaan we veranderen? Gaan we ze laten staan? Dat zijn dingen waarover ik in overleg ga met mijn staff”, aldus Vanhaezebrouck. “De laatste trainingen kunnen de doorslag geven, maar als je twee keer met een teleurstelling naar huis moet, ga je natuurlijk nadenken. Feit is dat we kansen creëren. Dat deden we zowel tegen Mechelen als tegen Standard. Maar we pakken ook vermijdbare doelpunten. We hebben zowel tegen Mechelen als tegen Standard weinig weggegeven, ook al hebben we telkens teveel van de match uit handen gegeven. We hadden te weinig controle, we moesten teveel ondergaan. Maar als je puur naar de cijfers, naar de kansen én de kwaliteit van die kansen kijkt, dan hadden we die twee matchen eigenlijk moeten winnen.”

Niet dus. “De cijfers zijn over het hele jaar al goed”, weet Vanhaezebrouck. “Je hebt één van de meeste ‘expected goals’, je hebt één van de meeste gecreëerde kansen, maar je staat wel waar je staat. Dat wil ook iets zeggen. We staan waar we moeten staan. We hebben gezien dat de tegenstanders goed zijn. Zéker KV Mechelen, dat nog eens bevestigd heeft tegen Oostende. Standard is er met al zijn jeugd ook in geslaagd om ons te kloppen. Dat zijn allemaal geen verrassingen. Het is onze job om daar de juiste conclusies uit te trekken.”

Vanhaezebrouck ziet ook dat te weinig spelers een constant niveau halen. Het is duidelijk dat Gent op zoek moet naar spelers die dat wél doen. “Ja. Uiteraard”, zegt Vanhaezebrouck. “Maar daar kan ik in het seizoen niks aan veranderen. We werken met de kern die er is, ik kan er niet plots een paar gaan toveren. Je werkt met de spelers die er zijn. En je doet vaststellingen. Er zijn spelers die wel constant presteren en anderen die het daar moeilijker mee hebben. Maar je moet ermee verder doen tot het seizoen gedaan is. Er zijn er die hun kansen grijpen, er zijn er andere die dat niet doen.”

“Je kan allerlei dingen aangeven, maar het zijn nog altijd de spelers die het op het veld moeten uitvoeren. De trainer kan geen kansen afwerken, penalty’s binnen shotten of het initiatief op het veld opeisen. Ik kan staan roepen langs de kant, maar de impact daarvan is heel beperkt. Jullie zien evenveel als ik: er zijn momenten dat het goed gaat, maar dan valt het weer weg, zoals zaterdag op Standard. Kan je het niet belopen? Dat zal er ook wel iets mee te maken hebben. Je zakt in, je voetbalt niet meer uit, je speelt alleen nog lange ballen. Dat verwacht je niet van een ploeg met de mensen van bij ons. En toch gebeurt het telkens maar weer. Dat is het probleem met onze groep.”

“Ik heb nooit geklaagd over een tekort aan mogelijkheden of een teveel aan spelers. Maar als trainer wil je mannen die ervoor gaan, zowel degenen die starten als degenen die invallen. Dat verwacht ik van iedereen. Ze moeten laten zien dat ze alles willen doen voor hun club, voor hun ‘teammates’ en voor hunzelf. Ik wil de drang en de wil om te winnen zien. Die is er maar met periodes. Maar een winnaar is er altijd. Om het in wielertermen te zeggen: als je als eerste de Kwaremont oprijdt maar dan terugvalt naar het achterste van het peloton, dan mag je het vergeten.”

Volledig scherm © BELGA